Звездная мачеха: Дженнифер Лопес сводила дочь Бена Аффлека на обед (фото)

Знаменитость продемонстрировала гламурный летний образ.

Related video

53-летняя американская певица Дженнифер Лопес отправилась на прогулку с 17-летней дочерью Бена Аффлека от Дженнифер Гарнер. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и экрана угостила падчерицу обедом в The Ivy, популярном месте среди знаменитостей в центре Лос-Анджелеса.

50-летний американский актер Бен Аффлек воспитывает дочь Вайолет, а также 14-летнюю Серафину и 10-летнего сына Сэмюэля с бывшей женой и голливудской актрисой Дженнифер Гарнер.

Вайолет шла вплотную за своей звездной мачехой, которая продемонстрировала летний гламур в свободной блузке, белых брюках и на высоких каблуках. К образу Джей Ло добавила солнцезащитные очки-авиаторы. Она держала свои вещи в большой белой сумке Birkin.

Тем временем Вайолет прятала лицо за белой маской и очками в красной оправе.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дженнифер Лопес хорошо ладит с бывшей женой Аффлека и его детьми.

Напомним, Дженнифер Лопес готовится к вероятному разводу с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал о прогулке Джей Ло с дочкой Эммой от Марка Энтони.