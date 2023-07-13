Хайди Клум и Том Каулитц не могут "оторваться" друг от друга во время отпуска (фото)

Звездные супруги наслаждаются отдыхом на итальянском острове Сардиния.

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50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум отдыхает с мужем, 33-летним музыкантом Томом Каулитцом на Сардинии, Италия. Их заметили во время купания в океане, где они буквально не могли "оторваться" друг от друга. Об этом пишет PageSix.

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Фотографы запечатлели, как пара обнимается и страстно целуется, купаясь в океане. Модель и музыкант также были замечены, держась за руки и резвясь на пляже.

Звезда подиумов и многодетная мама продемонстрировала свою фигуру в черном бикини с бриллиантовыми украшениями для тела, которые представляют собой нестандартную версию дизайна Jacquie Aiche стоимостью 15 500 долларов. Тем временем ее возлюбленный был в простых черных шортах для плавания.

В этот же день супермодель опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она принимает контрастный душ.

Хайди Клум и Том Каулитц поженились в 2019 году. Сейчас общих детей у пары нет, однако они воспитывают наследников модели от предыдущих союзов. Звездные супруги часто делятся совместными милыми кадрами в соцсетях.

Также Фокус писал об отдыхе Хайди Клум и Тома Каулитца в Париже.