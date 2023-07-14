Король Чарльз ІІІ и королева Камилла посетили Корнуолл (фото)

Это первый визит супругов в графство после коронации в мае 2023 года.

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Король Чарльз III и королева Камилла посетили графство Корнуолл. Об этом королевская чета сообщила в своем Instagram.

Монаршие персоны накануне посетили регион в юго-западной Англии.

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В частности жена короля Великобритании посетила центр для женщин.

"Женский центр Корнуолла оказывает профессиональную поддержку женщинам и девушкам, которые живут под влиянием сексуального и домашнего насилия. Королева услышала больше о том, как персонал помогает тем, кто выжил и восстанавливает свою личную силу", — отметили на странице монархов.

Король Чарльз III и королева Камилла посетили Корнуолл

Также супруги осмотрели музей и сад скульптур Барбары Хепворт, встретившись с местными художниками. Затем они услышали хористов из собора Труро, когда прибыли в гавань Сент-Айвс, некоторые из которых пели на коронации монарха.

Это первый случай, когда монаршая пара посетила графство после того, как стала королем и королевой.

Король Чарльз III и королева Камилла посетили Корнуолл Фото: Getty Images

Для посещения Корнуолла королева Камилла, которая когда-то была герцогиней Корнуолльской, выбрала летнее платье с растительными мотивами.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз ІІІ посетил яхту "Британия", где провел медовый месяц с принцессой Дианой.

Также Фокус писал о праздновании 75-летия Национальной службы здравоохранения Великобритании, к которому присоединились монаршие персоны.