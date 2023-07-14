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Стиль жизни

Новолуние в Раке 17 июля 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать

В понедельник, 17 июля, состоится новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Новолуние в знаке Рака наступит в понедельник, 17 июля, в 21:31 по киевскому времени.

Так как Рак — самый семейный знак Зодиака, то нас ожидает период, когда больше внимания будет требовать домашние и бытовые вопросы, тема недвижимости и места жительства, воспитания детей, а также взаимоотношения с родителями.

Новолуние могут сильно повлиять на ваше эмоциональное состояние, есть риск испытать много деструктивных эмоций, стоит быть осторожнее.

Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

  • планировать ближайшее будущее, особенно с семьей;
  • решать семейные финансовые вопросы, раздавать долги;
  • заниматься творчеством;
  • заниматься благотворительностью;
  • физические нагрузки;
  • заниматься йогой и медитациями;
  • делать чек ап организма;
  • заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

  • начинать новые важные дела (только планировать);
  • путешествовать, особенно далеко;
  • делать уколы красоты и пластические операции;
  • употреблять алкоголь и жирную пищу;
  • совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl