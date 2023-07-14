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Новолуние в Раке 17 июля 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать
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В понедельник, 17 июля, состоится новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.
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Новолуние в знаке Рака наступит в понедельник, 17 июля, в 21:31 по киевскому времени.
Так как Рак — самый семейный знак Зодиака, то нас ожидает период, когда больше внимания будет требовать домашние и бытовые вопросы, тема недвижимости и места жительства, воспитания детей, а также взаимоотношения с родителями.
Новолуние могут сильно повлиять на ваше эмоциональное состояние, есть риск испытать много деструктивных эмоций, стоит быть осторожнее.
Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.
Что можно делать во время Новолуния:
- планировать ближайшее будущее, особенно с семьей;
- решать семейные финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься творчеством;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чек ап организма;
- заниматься домашними и бытовыми делами.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl