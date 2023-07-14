Время судьбоносных событий: какие знаки Зодиака наиболее чувствительны к Новолунию в Раке

Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака может ожидать резкие повороты событий в жизни во время Новолуния 17 июля 2023 года.

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Какие знаки Зодиака наиболее чувствительны к Новолунию в Раке?

Новолуние в Раке, которое произойдет 17 июля 2023 года, для всех знаков Зодиака станет периодом, когда обостряться темы семьи, влюбленности, взаимоотношений с родителями и организации домашнего быта. Астрологи рекомендуют всем отложите рабочие дела, заняться личной жизнью и решением семейных вопросов, чтобы зарядиться положительной энергией на весь лунный месяц.

Но для некоторых знаков Зодиака период Новолуния станет важным днем. Это касается Овнов, Раков, Весов и Козерогов. У представителей этих знаков могут произойти события, которые повлияют на их жизнь в будущем.

Для Раков Новолуние станет благоприятным периодом, произойдет переоценка и перезагрузка во многих сферах жизни.

А вот Овнам, Весам и Козерогам стоить быть осторожнее в 17 июля. Они могут испытать спектр деструктивных эмоций, таких как раздражение, усталость, упадок сил и настроения, необходимость поддержки со стороны близких. Также подготовьте себя к тому, что могут обостриться хронические заболевания. Не ставьте для себя высокие цели и не перетруждайтесь в день Новолуния, чтобы избежать неприятных ощущений.

Источник: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer