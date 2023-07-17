50-летняя первая леди Южной Кореи удивила своим юным видом во время визита в Украину

Ким Кон Хи не похожа на своих предшественниц и никогда не держалась в тени высокопоставленного мужа.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль посетил Украину, прибыв в Киев 15 июля вместе со своей женой, 50-летней Ким Кон Хи. О своей встрече с коллегой сообщила Елена Зеленская на своей странице в Instagram.

Первая леди Южной Кореи буквально поразила пользователей соцсетей внешним видом. Женщина совершенно не выглядит на свой возраст. Ким Кон Хи встретилась с женой украинского президента и выглядела элегантно в черном костюме, состоящим из приталенного блейзера и широких брюк-палаццо, и белой блузе.

Лицо Ким поразило тем, что на нем практически нет морщин.

"Простите, но выглядеть так в 50 лет! Я иду за корейской косметикой!! Эта первая леди просто невероятная!", "Она, как фарфоровая кукла", "По идее корейские масочки действительно действенны", "Странные супруги из Кореи она словно его внучка, а не жена", "Кореянка такая красивая!!! Как с картинки", – пишут в комментариях.

Нынешняя первая леди Южной Кореи давно завоевала признание модных критиков. Ее также называют первой женой президента, которая сумела выйти из тени своего супруга.

"До сих пор первые леди страны демонстрировали красоту скромности и сдержанности в своих нарядах. Ким, с другой стороны, изображает стильную, утонченную, независимую и профессиональную женщину", – считает Кан Джин Чжу, глава клиники Personal Image Clinic, которая с 2007 по 2008 год работала консультантом по имиджу бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака.

У жены президента есть свой фан-клуб. Онлайн-сообщество, посвященное ей, на крупнейшем корейском веб-портале Naver, "Официальный фан-сайт Ким Кон Хи", было основано в декабре прошлого года и насчитывает более 93 000 участников. На ее фан-странице в Facebook "Кеон-хи саран", что в переводе с корейского означает "Любовь к Кеон-хи", загружаются неопубликованные фотографии ее повседневной жизни в офисе президента и за его пределами.

Ранее Фокус писал, что в июне первая леди Южной Кореи и ее французская коллега Брижит Макрон обсудили укрепление культурных и художественных обменов во время дружеского обеда, который состоялся в Елисейском дворце в Париже.