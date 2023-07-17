Вернуть молодость. Какая процедура поможет выглядеть моложе своего возраста — косметолог

Прогресс индустрии красоты набирает обороты очень стремительно и одних только средств ухода уже не достаточно, чтобы удовлетворить потребности современной женщины. Косметолог Ольга Белая рассказывает Фокусу, как с помощью ботулинотерапии вернуть молодость и красоту.

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Что говорить о желании женщин сохранить молодость и красоту, если и мужчины в последнее время стали более пристально следить за своей внешностью, стараясь выглядеть молодо и свежо. Актуальными на сегодня остаются знаменитые "уколы красоты", то есть процедуры, которые направлены на то, чтобы с помощью инъекций достичь такого желанного результата — молодости. Почетное место среди лидеров популярных методик занимает ботулинотерапия. О том, как эта процедура поможет вернуть молодость рассказала врач, косметолог салона красоты Santa Monica Ольга Белая.

Фото: Freepik

Препараты ботулотоксина применяются для коррекции мимических заломов зон межбровья, лобной, периорбитальной (зоны, вокруг глаз), периоральной (зоны, вокруг губ), для лифтинга овала, поднятия опущенных уголков рта, омоложения зоны шеи и декольте.

"Современный подход заключается в гармонизации всех зон лица и шеи, расслабляя мышцы на разных уровнях и зонах. Речь идет о так называемом "фул фейс" подходе. Имеется в виду, что только с помощью ботулинического токсина мы удовлетворяем сразу много потребностей, а именно: получаем столь желанный лифтинг, путем активации мышц-леваторов и блокады мышц-депрессоров, меняем качественные характеристики кожи, профилактируем формирование и устраняем или смягчаем уже существующие мимические морщины" — говорит косметолог Ольга Белая.

Приятным бонусом, кроме омоложения, вы получаете косвенное влияние на эмоциональный фон, ведь это профилактика депрессии, которая может быть вызвана недовольством собственным видом, вследствие наступления неизбежных возрастных изменений.

Фото: Freepik

"Денервация мышц, участвующих в мрачном и суровом виде лица, продуцирует снижение проявления негативных эмоций и помогает улучшить настроение" — отмечает косметолог.

Следует добавить, что не остаются без внимания процедуры для устранения симптомов гипергидроза подмышечной зоны, ладоней, стоп. Существуют схемы, которые позволяют подтянуть ягодицы и грудь, а также изменить форму губ, сделать лицо более широким или удлиненным.

"Безусловное преимущество применения ботулинического токсина в эстетической медицине — это достойная альтернатива хирургическим вмешательствам, которая делает счастливыми и довольными множество женщин и мужчин в мире. Как видим, возможности современной эстетической медицины помогают качественно и действенно нивелировать маркеры старения, сохраняя при этом высокую безопасность для пациентов — отмечает Ольга Белая.

Если ботулинотерапию совместить с контурной пластикой, можно изменить форму и объем губ, придать четкость подбородку, а овалу лица — изящество.

Фото: Getty Images

"Депонируя плотные филлеры в зону скуловой части, можно убрать теневые участки и впадины, которые придают лицу изможденный и грустный вид" — говорит косметолог.

Однако к любым процедурам, которые обещают вам вернуть молодость и красоту нужно подходить взвешенно. Помните, что актуальными на сегодня остаются естественные тенденции без чрезмерной и надуманной кукольности. Огромные скулы, очень большие губы, брови, которые с помощью ботулотоксина придают удивленное выражение лицу, уходят в прошлое.

Напомним, врач-косметолог рассказала о том, как правильно выбрать мастера, какие есть противопоказания к увеличению губ, и как не испугаться результата

Ранее Фокус писал о том, что тредлифтинг — это современная инъекционная процедура, которая заключается во вживлении под кожу специальных мезонитей, которые формируют прочный каркас, предотвращают нависание кожи и обеспечивают её качество.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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