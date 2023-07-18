60-летняя бывшая жена Сильвестра Сталлоне в мини-платье показала пятилетнюю дочь (фото)

Актриса была замужем за Сталлоне с 1985 по 1987 год и назвала этот период худшим в своей жизни.

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Датская актриса, фотомодель и певица Бриджит Нильсен, которой 15 июля исполнилось 60 лет, продемонстрировала, что находится в прекрасной форме. Она опубликовала редкий снимок с пятилетней дочерью Фридой, отцом которой является супруг модели, 44-летний Миттия Десси.

На фото Бриджит позирует в летнем голубом мини-платье с белым рисунком и пышной юбкой, демонстрируя длинные стройные ноги. Ее дочь одета в такое же платьице. Актриса дополнила образ остроносыми желто-коричневыми туфлями на каблуках.

Вероятнее всего, мать и дочь отправились на шопинг в диснеевский магазин, поскольку у обеих были сумки с изображением сказочных принцесс и надписью "Мужество качает".

В подписи Бриджит поблагодарила всех за поздравления по случаю дня рождения.

Среди тех, кто поздравил знаменитость, был и ее 33-летний сын Киллиан, которого родила от бывшего игрока НФЛ Марком Гастино.

В свой день рождения Бриджит задула единственную свечу на большом куске шоколадного торта без муки со взбитыми сливками.

Бриджит и Маттиа поженились в 2006 году, а в июне 2018 года у них родилась Фрида в результате экстракорпорального оплодотворения. Нильсен начала замораживать свои яйцеклетки в возрасте 40 лет, но потребовалось более десяти лет, чтобы процедура сработала.

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Кроме Фриды и Киллиана, у Бриджит есть также 27-летний сын Рауиль и 30-летний Дуглас от брака с Раулем Мейером, а также 39-летний Джклиан, отцом которого является бывший муж актрисы Каспар Виндинг.

Всего Нильсен была замужем пять раз. В 1985 году она стала женой актера Сильвестра Сталлоне.

Бриджит и Сильвестр познакомились в одном из отелей. И если при первом знакомстве проявила инициативу именно девушка, то на свадьбе настоял Сталлоне. Их любовь продлилась ровно 19 месяцев. Пара развелась в 1987-м, не объясняя причин. Со временем стало известно, что виной всему – измены Слая.

Брак Нильсен и Сталлоне не задался Фото: Getty

Позже, давая интервью, Бриджит признавалась: если бы она могла изменить что-то в прошлом, она бы не выходила замуж за Сильвестра, а 1985 стал худшим годом для нее.

Судя по странице в соцсети, Бриджит активно снимается, а также следит за стилем и всегда выглядит сногсшибательно.

Ранее Фокус писал, что Сильвестр Сталлоне отправился на отдых с Дженнифер Флавин, которая уже более 25 лет является его женой и матерью троих его дочерей.