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Стиль жизни

Растущая Луна 18-31 июля 2023 года: что сейчас нельзя делать

Сегодня, 18 июля, началась растущая фаза Луны, которая продлится до 31 июля.

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Растущая луна: что означает и как распознать

Растущей луной называют период между новолунием и полнолунием. Растущая Луна похожа на узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — именно так начинается это фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Этот промежуток времени сулит возрастание энергии в нашей жизни, из-за чего считается правильным начинать новые дела и вычеркивать из своей жизни токсичных людей.

Растущая Луна: что нужно делать

В период растущей Луны к нам легко приходят положительные перемены. Это удачный промежуток времени для того, чтобы избавится от давних обид и проблем, и начать новую жизнь. Что нужно делать:

  • быть уверенным в себе и своих решениях;
  • не упускать возможности, которые подбрасывает жизнь;
  • быть инициативными и делать первые шаги;
  • брать на себя больше ответственности;
  • приступать к изучению чего-то нового;
  • вычеркивать из жизни токсичных людей.

Растущая Луна: что запрещено делать

  • отправляться в далекие путешествия;
  • большие физические нагрузки;
  • переедать;
  • сплетничать;
  • оставлять дела незаконченными;
  • садиться на строгую диету;
  • бездельничать и прожигать время;
  • вступать в конфликты с близкими.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl