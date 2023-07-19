Вайбы "Оппенгеймера": Киллиан Мерфи снялся в мрачной фотосессии для глянца

Ирландский актер, сыгравший роль создателя атомной бомбы также дал откровенное интервью.

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Киллиан Мерфи, звезда культового сериала "Острые козырьки" и нового фильма "Оппенгеймер", снялся для французского журнала M Magazine в мрачной фотосессии и дал откровенное интервью, рассказав, как получил роль в картине Кристофера Нолана.

История фильма "Оппенгеймер", как следует из названия, рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы. Главную роль исполняет ирландец Киллиан Мерфи. Который, как уже отмечают кинокритики, справился со своей задачей просто потрясающе. Так что для фотосессии была выбрана меланхоличная черно-белая гамма в духе мрачной темы фильма.

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Фотосессия Киллиана Мерфи

За плечами у Мерфи множество звездных ролей, начиная от драматической роли в зомби-драме "28 дней спустя" (2002) режиссера Дэнни Бойла, до культового сериала о бандах Бирмингема "Острые козырьки".

Но, несмотря на известность, актер умудряется хранить в секрете свою личную жизнь. Он живет в Монкстауне, Дублин со своей женой, художницей Ивонн МакГиннесс, и воспитывает двоих сыновей подростков: 18-летнего Мэлаки и 16-летнего Арана.

Он не пользуется услугами стилистов и агентов, путешествует без свиты ассистентов и отказывается говорить, сколько килограмм скинул для роли Оппенгеймера.

В этом он схож с Кристофером Ноланом, который дал ему роль.

Жена Нолана, продюсер Эмма Томас, позвонила Мерфи, чтобы предложить роль.

На самом деле у Нолана нет ни телефона, ни электронной почты, ни компьютера, если уж на то пошло: "Он самый аналоговый человек, которого вы только можете встретить", — шутит Мерфи.

Эмма сказала, что Крис хочет поговорить, и передала трубку мужу.

"Киллиан, я бы хотел, чтобы ты сыграл главную роль в этом новом фильме", — сказал он.

Мерфи, описывая свои эмоции, говорит, что он был в восторге и ему даже пришлось сесть. Он признается, что до предложения Нолана, знал об Оппенгеймере только стандартный набор фактов.

"Я знал, что он был отцом атомной бомбы, и, конечно же, я слышал об испытании Тринити (кодовое название первого испытания ядерного оружия в 1945 году, — ред.), но без дальнейших подробностей о его жизни. Это был долгий путь: я потратил шесть месяцев на исследования. И вся его история поразила меня: я не мог поверить в чудовищность парадоксов, дилемм, выборов, с которыми ему приходилось сталкиваться всю свою жизнь. Это очаровало меня", — признается актер.

Мерфи прочел книги об Оппенгеймере и много общался с Кипом Торном, нобелевским лауреатом, который посещал занятия Оппенгеймера. Он говорит, что старался "найти персонажа", не углубляясь в изучение физики, которая бы мало помогла на съемках.

Трейлер фильма "Оппенгеймер"

"С Кристофером Ноланом у нас были долгие разговоры об Оппенгеймере перед съемками. Но, оказавшись на съемочной площадке, мы мало разговаривали", — признается актер, отмечая, что играть знаменитого физика было невероятно интересно.

"Мне нравятся роли, которые преображают меня, уводят от самого себя. Для Оппенгеймера мне пришлось измениться физически: изменить свой голос, то, как я говорю, как я хожу. Мы с Ноланом проработали вместе 20 лет, я знал, что он подтолкнет меня к тому, чтобы превзойти самого себя, и именно этого я и хотел", — отмечает Мерфи.

Напомним, премьера фильма "Оппенгеймер" состоится 21 июля. В один день с еще одной ожидаемой картиной этого лета: фильмом "Барби" Греты Гервиг. И это странное совпадение уже породило явление, которое в соцсетях называют "Барбенгеймер".