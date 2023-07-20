Дженнифер Лопес выругалась на папарацци (фото, видео)

Звезде длительное время не открывали спортзал.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес выругалась на папарацци. Об этом пишет TMZ.

Жена Бена Аффлека была не в восторге от того, что не смогла войти в звездную студию Tracy Anderson Method Studio в Лос-Анджелесе. На видео, полученном TMZ, видно, как певица активно стучит в дверь студии после того, как не смогла попасть внутрь.

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Дженнифер Лопес

В конце концов кто-то открыл для нее дверь изнутри, и Джей Ло смогла продолжить тренировку.

После занятия спортом ее снова заметили, когда звезда выходила из помещения, а папарацци ждали, пока она сядет во внедорожник возле здания.

Когда фотографы сказали ей "Хорошего дня", можно услышать, как Лопес кричит: "F-k you, до свидания".

Артистка надела соответствующий неоновый комплект леггинсов со змеиным принтом и спортивный топ для занятия. Она собрала волосы в тугой пучок и добавила очки-авиаторы, держа в руках бутылку воды со стразами во время жары.

Любовь Джей Ло к тренировкам не является секретом для Голливуда, поскольку ранее она рассказывала Us Weekly, что упражнения помогают ее психическому здоровью оставаться на правильном пути.

Напомним, Дженнифер Лопес отправилась на шопинг в красном макси платье.

Также Фокус писал о первой годовщине бракосочетания Джей Ло и Бена Аффлека.