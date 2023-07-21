Джонни Депп отменил второй концерт своей группы в европейском турне

Коллектив переживает за свою безопасность.

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60-летний американский актер Джонни Депп вместе со своей группой Hollywood Vampires отправился в европейское турне, однако уже второй раз подряд отменил выступление. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

20 июля группа должна была выступить в Словении, но концерта не будет. В своем заявлении в Instagram группа написала, что после прибытия на Олимпийские поля "быстро стало ясно, что строительство объекта не завершено, а потому небезопасно как для группы, так и для широкой публики".

"Группа очень расстроена этим недавним и неудачным поворотом событий и надеется вернуться, когда позволит расписание", — добавили участники группы, в которую также входят Элис Купер, Джо Перри, Томми Хенриксон, Глен Собел, Бак Джонсон и Крис Уайз.

При этом "вампиры" уточнили, что "эта отмена не связана с недавней отменой в Будапеште, но мы можем заверить вас, что все участники группы в безопасности и здоровы".

"Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Польше, Германии и США в ближайшие дни. Приносим искренние извинения, The Hollywood Vampires", — говорится в обращении к поклонникам и любителям концертов.

Что касается отмены концерта в Будапеште, то причиной музыканты назвали "непредвиденные обстоятельства".

"Все билеты (обычные и VIP, включая встречи и приветствия) будут возвращены в полном объеме. Мы любим и ценим всех фанатов, которые приехали издалека, чтобы увидеть, как мы поднимаемся, и нам искренне жаль. Приносим искренние извинения", – гласит публикация.

Hollywood Vampires, сформированные еще в 2012 году, в настоящее время находятся в европейском туре, который должен закончиться в воскресенье, 23 июля, с остановками только в Польше и Германии. Затем они отправятся в Северную Америку на концерты в Бостоне, а также в Нью-Гемпшире и Нью-Йорке до 30 июля.

Их концерты в США изначально были запланированы на конец мая и начало июня, но перенесены на июль из-за травмы лодыжки Деппа.

Группа сообщила, что воссоединится, чтобы отправиться в тур, в июне прошлого года, и на данный момент выпустила два студийных альбома: Hollywood Vampires (2015) и Rise (2019).

Ранее Фокус писал, что команда Джонни Деппа опровергла информацию о том, что он планирует посетить Россию.