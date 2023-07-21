"Поколение Ви": спин-офф сериала "Пацаны" получил дату выхода (фото)

Новый сериал про плохих супергероев от Эрика Крипке стартует 29 сентября.

Related video

Amazon Prime Video наконец-то назначила дату премьеры спин-оффа своего хитового сериала "Пацаны". Проект "Поколение Ви" (Gen V) стартует 29 сентября. Будет показано сразу три первые серии. Об этом пишет Variety.

Новые эпизоды будут выходить еженедельно до финала первого сезона 3 ноября.

Тизер-трейлер сериала "Поколение Ви"

Согласно описанию Amazon, спин-офф продолжит историю мира, где супер-герои вовсе не благородные и чаще совершают ужасные поступки, чем помогают человечеству. В новом сериале расскажут о том, как юные супер-герои обучаются в специальном колледже и соревнуются за высший балл, подвергая испытанию свои физические и моральные границы.

"Они быстро узнают, что честолюбие приходит с жертвами, и что разница между правильным и неправильным не так очевидна, как они когда-то думали. Когда темные секреты колледжа раскрыты, студенты должны понять, какими героями они станут", — говорится в аннотации.

Amazon и создатель спин-оффа Эрик Крипке назначили дату премьеры шоу после завершения съемок 4-го сезона "Пацанов", для которого еще не объявили дату выхода.

Первый постер сериала "Поколение Ви" Фото: Amazon Prime Video

В новом сериале, который назван "Поколение Ви" в честь препарата "Ви", благодаря которому обычных людей еще в младенчестве превращают в супергероев, главные роли исполнят Джаз Синклер, Ченс Пердомо, Патрик Шварценеггер и многие другие молодые актеры.

Среди приглашенных звезд: Клэнси Браун ("Джон Уик") и Джейсон Риттер ("Фредди против Джейсона").

Также к своим ролям вернутся звезды "Пацанов": Джесси Т. Ашер (Экспресс), Колби Минифи (Эшли Баррет) и, вероятно, еще кто-то из основного состава, чьи имена пока держат в секрете.

Новый постер сериала "Поколение Ви" Фото: Amazon Prime Video

Пока в Сети есть только один тизер спин-оффа, и из него ясно, что в нем будет все, чем славится Эрик Крипке, создатель сериалов "Сверхъестественное", "Революция", "Вне времени" и, конечно, "Пацанов", а это черный юмор, старые рок-хиты и непредсказуемый сюжет.

Напомним, спин-офф выходит на фоне продолжающейся двойной забастовки сценаристов (WGA) и Гильдии киноактеров (SAG-AFTRA). Так что премьера пройдет без красной дорожки и без присутствия актеров на Comic-Con в Сан-Диего в этом году.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто присоединился к страйку актеров в Голливуде и чего хотят забастовщики.