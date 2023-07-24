50-летняя Хайди Клум появилась на публике в оригинальных джинсовых шортах (фото)

Знаменитость поддержала своего мужа на концерте группы Tokio Hotel, в которой он играет.

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Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум в свои 50 лет разбивает все стереотипы о старении, продолжая вести очень активную жизнь, посещая вечеринки и концерты и выбирая для этого самые смелые наряды. Так, знаменитость посетила концерт группы Tokio Hotel, где ее 33-летний муж Том Каулитц играет на гитаре, а его брат Билл – фронтмен коллектива. Выступление стало кулиминацией многотысячного Прайда в Берлине (Германия) и прошло у Бранденбургских ворот, а кадрами Хайди поделилась на своей странице в соцсети.

Для выходна Хайди выбрала очень дерзкий ансамбль. Она надела черные колготы-сетку, джинсовые шорты с перьями с высокой посадкой и темно-синюю куртку-бомбер. Образ завершили черные туфли на каблуках и распущенные светлые волосы модели.

Ее муж выглядел куда проще в полосатых брюках, зеленой рубашке и белой майке под ней.

Когда пришло время выступления, Том переоделся в полностью черный ансамбль. Их выступление стало музыкальной изюминкой мероприятия и заявлением о поддержке и солидарности с сообществом ЛГБТК+..

Tokio Hotel выпустили семь студийных альбомов с 2005 года, последний из которых, "2001", вышел в ноябре 2022 года. Название альбома "2001" является отсылкой к году, когда группа впервые встретилась.

Том и Хайди встретились в 2018 году, а в феврале 2019-го тайно поженились.

1 июня Клум исполнилось 50 лет. По словам звезды, она чувствует себя на 25 лет.

"Честно говоря, я не позволяю этому числу изменить мой путь или то, что я делаю. Для меня это просто число, понимаете? Потому что я не чувствую себя на 50 внутренне. Я имею в виду, иногда я смотрю в зеркало и думаю: "О да, мне 50". Но внутренне я чувствую себя на 25 лет. Я полна энергии. Моему мужу 33 года, и я знаю, что у меня больше энергии, чем у него!" – заявила она в интервью Entertainment Tonight.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум недавно провела с мужем отпуск на Сардинии, показав оттуда фото и видео.