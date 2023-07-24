Старейший замок Англии открыл свои двери для постояльцев (фото)

В пакет входят ночевка, экскурсии, ужин и завтрак.

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Замок Лидс в Кенте с более чем 900-летней является одной из наиболее известных и популярных достопримечательностей Англии. В свое время тут останавливались мировые знаменитости и члены королевских семей. Среди потояльцев были герцог и герцогиня Виндзорские, Уинстон Черчилль, актеры Чарли Чаплин, Эррол Флинн и Дэвид Нивен, а также многие другие. Теперь переночевать здесь сможет любой желающий, пишет The Sun.

Сотрудники замка объявили о "захватывающей" возможности для своих посетителей, заявив, что в определенные дни в течение июля и августа гости смогут "пережить сказку, ставшую реальностью".

Кроме ночевки в исторических спальнях, в программу входят сытный завтрак и ужин в ресторане Castle View, "подходящий для королевской семьи". Посетители смогут попробовать новейшее сезонное меню, созерцая вид на замок Лидс.

Клиентам также обещают "редкий взгляд" на его "захватывающую историю".

Гости могут остановиться в парадных спальнях замка, а также в спальнях с зубчатой стеной. Им предоставляется возможность провести день, исследуя 500 акров сезонных садов и парков замка и узнавая о его прошлом.

Цены на номер начинаются от 365 фунтов стерлингов за спальню с зубчатой стеной и от 460 фунтов стерлингов – за государственную спальню.

На территории замка есть живой лабиринт из двух с половиной тысяч тисовых деревьев, птичий вольер, где живут около сотни видов редких и экзотических птиц, а также музей собачьих ошейников XV—XVII веков.

Ранее Фокус писал, что археологи раскопали удивительный замок IX века во Франции.