5 знаков Зодиака, которые столкнутся с вызовами до конца июля 2023 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит быть осторожнее до конца этого месяца, ведь возможны конфликты, переживания или сложности.

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Овен

Овнов в ближайшие дни может накрыть волной ностальгии за прошлым, может возникнуть желание вернуться к бывшим — но его нужно прогонять от себя. Также не стоит начинать новый бизнес, а нынешний может закончиться, или видоизмениться.

Близнецы

Близнецам звезды до конца этого месяца рекомендуют быть осторожнее в коммуникации с родственниками, веди возможны конфликты или недопонимания. Также в ближайшем времени вас ждет медленная и не самая приятная волокита с документами.

Лев

Львов до конца этого месяца ожидает турбулентный период в личной жизни. Вас ждет серьезный разговор, решение жить вместе с любимым человеком или решение о разрыве.

Скорпион

Скорпионов до конца этого месяца ожидают перемены и вызовы на рабочем месте. У вас может возрасти нагрузка или же поменяться руководство. Также возможны волнующие новости от родителей.

Рыбы

В ближайшем времени вы будете принимать непростые решения по поводу увольнения и возвращения на старое место работы. В этот период возможны большие затраты на бизнес и уменьшение доходов, поэтому пока не стоит инвестировать.

Источник: https://youtu.be/iZs4EtioxmI