Календарь церковных праздников на август 2023 года

Последний месяц лета насыщен такими важными церковными праздниками, как пророка Ильи, Преображение Господне и Успения Пресвятой Богородицы.

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1 августа — преподобной Макрины (сестра Василия Великого);

2 августа — святого пророка Илии ;

3 августа — преподобного Симеона и Иоанна;

4 августа — равноапостольной Марии Магдалины;

5 августа — мучеников Трофима, Теофила и с ними;

6 августа — святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба;

7 августа — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии;

8 августа — мученика Ермолая и тех, кто с ним;

9 августа — великомученика и целителя Пантелеймона;

10 августа — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

11 августа — святого мученика Калиника;

12 августа — святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними;

13 августа — предпраздние похода с честным и животворящим Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного;

14 августа — Маковея, начало Успенского поста, Медовый спас;

15 августа — Перенос мощей первомученика Стефана;

16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста;

17 августа — преподобной мученицы Евдокии;

18 августа — предсвятие Преображения Господня;

19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас ;

20 августа — святого преподобного мученика Дометия;

21 августа — святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида;

22 августа — апостола Матфея;

23 августа — святого мученика и архидиакона Лаврентия;

24 августа — святого мученика Евпла;

25 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;

26 августа — предание праздника Преображения;

27 августа — предсвятие Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского;

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии;

29 августа — Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас;

30 августа — мученика Мирона;

31 августа — мучеников Флора и Лавра.