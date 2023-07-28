Сериал "Форс-мажоры" с Меган Маркл побил рекорд просмотров через 4 года после завершения

Меган Маркл сыграла в семи из девяти сезонов сериала и ушла оттуда после помолвки с принцем Гарри.

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Американский юридическо-драматический сериал "Форс-мажоры", которое транслировалось USA Network с 2011 по 2019 годы, достигло 3,14 миллиарда минут потокового времени в течение недели с 26 июня по 2 июля после его дебюта на Netflix в прошлом месяце, что стало новым рекордом, сообщил таблоид Page Six в пятницу, 28 июля.

Сериал превзошел предыдущего рекордсмена, шоу "Манифест", который набрал 2,49 миллиарда минут просмотра.

Однако количество минут просмотра "Форс-мажоров" может быть немного выше, поскольку Nielsen, который обнародовал статистику просмотров, учитывает только телепросмотры в США, исключая потоковое вещание на телефонах и планшетах.

Сюжет рассказывает о Майке Россе, который устраивается в юридическую фирму по счастливой случайности, не имея при этом никакого образования. Он сталкивается с кучей проблем, которые оригинально решает. Впоследствии он знакомится с Рэйчел, и их отношения с рабочих превращаются в романтические.

Сериал стал знаменитым на весь мир после того, как актриса Меган Маркл начала встречаться с принцем Гарри. Роман американски и члена одной из старейших монарших семей Европы повысил интерес публики к шоу, где Меган сыграла помощника юриста Рэйчел Зейн вместе с Патриком Дж. Адамсом и Габриэлем Махтом.

После помолвки с Гарри Маркл покинула сериал после седьмого сезона в 2017 году.

Меган Маркл в роли Рэйчел Зейн Фото: Кадр из фильма

Она вышла за принца в Виндзорском замке в мае 2018 года и родила ему двоих детей: Арчи и Лилбет, которым сейчас четыре и два года соответственно.

После того как стала членом королевской семьи, Меган отказалась от актерской карьеры, но после переезда в США она не так давно подписала контракт с агентством талантов голливудского агента Ари Эмануэля, WME, чтобы стать "сильным игроком" в индустрии.

"Несмотря на то, что она, конечно же, актриса, речь идет не о фильмах или шоу, в которых Меган может сниматься, а о создании проектов, которые она будет продюсировать — она хочет вести шоу", — сказал инсайдер.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл недовольны тем, что их сериал "Гарри и Меган" не номинирован на премию "Эмми".