Кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее в Полнолуние 1 августа 2023 года

Полнолуние в Водолее, которое наступит уже завтра, 1 августа 2023 года, повлияет на многие знаки Зодиака, но два из них "зацепит" больше всех.

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Астрологи утверждают, что первое полнолуние в августе 2023 года, больше всех повлияет на Тельцов и Скорпионов.

Вам может казаться, что вас недооценивают, игнорируют и предпочитают избегать. На фоне этих переживаний могут возникнуть конфликты с друзьями или коллегами. Постарайтесь не планировать важные встречи и события на 31 июля — 2 августа, а лучше уделите время себе и своему ментальному здоровью.

У Львов и Водолеев также возможны сложные или волнующие ситуации, но в этот период ваши силы и уверенность в себе будет на пике, поэтому удастся все решить без особых усилий. Но помните о том, что энергия полнолуния в Водолее может подтолкнуть к эксцентричным поступкам, а это может быть чревато разными последствиями.

А вот для Овнов, Близнецов, Весов и Стрельцов период Полнолуния будет благоприятным, тогда как для Раков, Дев, Козерогов и Рыб — нейтральным и спокойным.

Источник: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer