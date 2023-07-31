Эмоциональный месяц. Гороскоп для всех знаков Зодиака на август 2023 года

В августе 2023 года Луна будет меняться чаще чем обычно — нас ждет два полнолуния и одно новолуние, что сулит эмоциональный и насыщенный событиями месяц.

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Овен

Август 2023 года обещает быть заряженным энергией месяцем для Овнов. Ваши творческие идеи будут на пике, и успех будет сопутствовать вам в работе и личной жизни. Постарайтесь также находить время для отдыха и релаксации, чтобы сохранить баланс и избежать переутомления. Вероятней всего, у вас в этом месяце возникнет желание поменять или расширить круг общения, а может — с кем-то попрощаться.

Телец

Август 2023 года принесет Тельцам много волнующих возможностей. Будьте открыты для новых знакомств и деловых предложений, они могут привести к значительному продвижению в карьере. Ваши финансы также станут стабильнее, поэтому смело осуществляйте свои планы и инвестиции. Также у вас в августе может проясниться какая-то ситуация, нужно будет принять решение. А еще вам захочется наладить режим дня, поменять привычки и наладить питание.

Близнецы

В августе 2023 года Близнецы ощутят усиление интеллектуальной активности и потребности в общении. Откройтесь для духовных поисков, это поможет вам разобраться во многих жизненных вопросах. Во второй половине августа Меркурий в ретродвижении даст вам желание завершить ваши прошлые дела или отношения. Главной будет тема семьи и дома .

Рак

Август 2023 года обещает стать периодом гармонии и душевного спокойствия для Раков. Вы найдете удовлетворение в близких отношениях с семьей и друзьями. Этот месяц также подходит для укрепления ваших профессиональных связей, что может привести к возможности карьерного роста. Во второй половине августа вы почувствуете как выросла ваша самооценка и уверенность в себе. Также возможны новости из прошлого.

Лев

Август 2023 года станет временем творческого расцвета для Львов. Вы будете излучать уверенность и харизму, что поможет привлечь внимание окружающих. Будьте готовы к неожиданным поворотам событий в личной жизни, которые могут привести к интересным и захватывающим изменениям. Также в августе возможен полный пересмотр ваших финансов.

Дева

В августе 2023 года Девы должны быть готовы к некоторой нестабильности в финансовых вопросах. Будьте осмотрительны в своих расходах и старайтесь управлять своим бюджетом более тщательно. В личных отношениях будьте более открытыми и честными, чтобы избежать недопонимания. Также это благоприятный период для того, чтобы бросить вредные привычки.

Весы

Август 2023 года будет периодом баланса и гармонии для Весов. Вы найдете успех в деловых переговорах и сможете разрешить конфликты в личных отношениях. Старайтесь также обратить внимание на свое здоровье и поддерживать активный образ жизни. Возможно, в начале августа раскроется что-то тайное для вас. Также у вас может произойти интересное знакомство.

Скорпион

Август 2023 года будет периодом творческого вдохновения для Скорпионов. Вы можете найти новые хобби и интересы, которые помогут вам расслабиться и разрядиться после рабочего дня. Важно также обратить внимание на свои чувства и эмоции, чтобы избежать возможных конфликтов. Также возможны новости, которые связанны с вашей семьей, родителями, домом и бытом.

Стрелец

В августе 2023 года Стрельцы могут столкнуться с неожиданными переменами в карьере. Будьте готовы к адаптации и поиску новых возможностей. В личной жизни будьте более терпимыми и сострадательными, это поможет укрепить ваши отношения с близкими. Возможны интересные поездки и знакомства. Во второй половине августа лучше не подписывать важные документы и не совершать крупные покупки.

Козерог

Август 2023 года обещает быть периодом роста и развития для Козерогов. Вы будете обладать проницательностью и лидерскими качествами, что поможет вам достичь значительного прогресса в работе и бизнесе. Будьте осторожны с финансовыми решениями и инвестициями. Также у вас в августе возможен пересмотр ваших отношений, расставание или новый этап в отношениях.

Водолей

Август 2023 года станет временем для самоанализа и духовного развития для Водолеев. Вы можете столкнуться с некоторой неопределенностью в личной жизни, но будьте терпеливы, все наладится со временем. В работе придайте больше внимания коммуникации и сотрудничеству с коллегами. Возможны новые знакомства, но они продлятся недолго. Во второй половине августа не принимайте важные решения.

Рыбы

Август 2023 года обещает быть успешным и вдохновляющим периодом для Рыб. Ваши творческие способности будут на пике, что поможет вам преуспеть в искусстве или творческих проектах. Важно также уделить внимание своему здоровью и не забывать о регулярном отдыхе. Во второй половине августа возможно полное обновление: новая работа, новые привычки, режим или питание. Также возможны мелкие конфликты в отношениях.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl