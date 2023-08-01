Бейонсе с дочкой продемонстрировали парные камуфляжные образы (фото)

11-летняя Блу Айви поддерживает звездную маму во время ее масштабного мирового тура.

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41-летняя американская певица Бейонсе с дочерью Блу Айви на сцене продемонстрировали парные образы. Об этом пишет Hola!

Звезда сцены, которая с мая 2023 гастролирует по всему миру со своим первенцем в туре Renaissance Tour, захватывает зрителей своей хореографией и чувством стиля.

11-летняя Блу присоединилась к команде своей знаменитой мамы во время ее тура. Образы для Renaissance Tour включают в себя уникальные наряды, эксклюзивный дизайн от первоклассных домов моды, таких как Louis Vuitton, Ivy Park x Adidas и Loewe

Одежда, которую носит дуэт, тщательно разработана, чтобы соответствовать их стилю и возрасту. Однако накануне на сцене они были в больших рубашках, украшенных блестящими кристаллами, которые демонстрируют уникальный нью-йоркский стиль.

В то время как певица носит высокие камуфляжные ботинки на каблуках со смелым военным принтом, ее дочь примерила такую же версию брюк.

Бейонсе с дочерью

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Напомним, Бейонсе вышла на сцену в платье-украшении от Tiffany&Co.

Также Фокус писал о причине, почему Бейонсе не общается с 13-летним сводным братом.