Зендая высказалась по поводу смерти Ангуса Клауда (фото)

Накануне американский актер внезапно ушел из жизни в возрасте 25 лет.

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26-летняя американская актриса Зендая высказалась по поводу смерти своего коллеги по цеху Ангуса Клауда.

Звезда и исполнительный продюсер сериала "Эйфория" поделилась данью памяти Ангусу Клауду, который умер на этой неделе в возрасте 25 лет.

"Недостаточно слов, чтобы описать бесконечную красоту Ангуса (Конора)", — начала она, ссылаясь на имя при рождении Клауда, Конор Ангус Клауд Хики. "Я так благодарна, что получила возможность узнать его в этой жизни, назвать его братом, увидеть его теплые добрые глаза и яркую улыбку или услышать его заразительный хохот (сейчас я улыбаюсь, просто думая об этом)".

В течение двух сезонов драмы HBO Зендая и Клауд сыграли близких друзей Ру и Феско, чьи отношения в сериале осложняются тем фактом, что его персонаж продает наркотики "ей".

"Я знаю, что люди часто используют это выражение, когда говорят о людях, которых они любят… "они могли осветить любую комнату, в которую они вошли", но, друг, позволь мне сказать тебе, он был лучшим в этом", — продолжила Зендая. "Я хотела бы запомнить его таким. За весь безграничный свет, любовь и радость, которые он всегда дарил нам. Я буду ценить каждое мгновение".

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Ангус Клауд

Она завершила свое сообщение, которое сопровождалось черно-белым фото Клауда, такими словами: "Мое сердце с его матерью и семьей в это время, и, пожалуйста, будьте добрыми и терпеливыми, поскольку горе выглядит по-разному для каждого".

Ангус Клауд Фото: Twitter

Напомним, Ангус Клауд умер на 26-м году жизни.