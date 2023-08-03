Меган Маркл манипулировала принцем Гарри, что спровоцировало ссору с Бекхэмами

Звездные семьи дружили с начала отношений бывшей актрисы и королевского сына.

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Меган Маркл "манипулировала" принцем Гарри, что привело к вражде с Бекхэмами. Об этом пишет The Mirror.

Лиззи Канди — британская телеведущая, которая когда-то была подругой герцогини Сассекской — сделала это заявление на фоне сообщений о том, что Маркл и принц Гарри сейчас поссорились со звездой футбола и бывшей участницей группы Spice Girl.

Канди утверждает, что Маркл могла "манипулировать" Гарри, чтобы он поверил, что Бекхэмы сливают истории о них в прессу, заявив: "С такой скоростью у них вообще не будет друзей!".

Телеведущая утверждает, что экс-актриса была настолько поражена Викторией Бекхэм, что она "пищала", когда смотрела на нее.

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Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

55-летняя Канди и 41-летняя Маркл были гостями Global Gift Gala в 2013 году, когда заметили Викторию.

"Я никогда не видела, чтобы кто-то так визжал", — утверждала Канди о реакции Маркл на то, как она увидела певицу. "Меган была очень взволнована, когда увидела артистку. Она сказала: "Боже мой, это Виктория Бекхэм!"

Она добавила, что Маркл и Бекхэм выступали на мероприятии, а звезда "Костюмов" во время общения засветилась "как новогодняя елка".

В конце концов Меган подружилась с Викторией и ее мужем Дэвидом после того, как в 2016 году начала встречаться с принцем Гарри. Сассекские стали близкими друзьями Бекхэмов, которых даже пригласили на свою свадьбу в 2018 году.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Теперь есть сообщения о том, что две властные пары поссорились, и, как сообщается, Маркл и Гарри обвинили Бекхэмов в утечке историй в прессу.

Напомним, Меган Маркл спровоцировала слухи о ссоре с Сереной Уильямс.

Также Фокус писал о подробностях ссоры Сассекских и Бекхэмов.