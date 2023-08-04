Меган Маркл 42. Рефлексии и воспоминания герцогини Сассекской о прожитых годах

Воспоминания жены принца Гарри о подростоковом периоде и эпохе 20-летия.

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Сегодня, 4 августа, герцогине Сассекской исполняется 42 года, и, без сомнения, она будет отмечать свой особый день со своим мужем, принцем Гарри, их двумя детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, и ее матерью Дорией Рэгланд. По материалам Hellomagazine.

Пять лет Меган Маркл были вихрем с тех пор, как она вышла замуж за Гарри в жаркий летний день в мае 2018 года. За это время у них родились дети, они очуществили пару королевских туров, приняли большое судьбоносное решение отойти от дел как старшие члены королевской семьи, за которым последовал переезд в Калифорнию.

Когда на днях Гарри и Меган вместе появились в новом видео, чтобы поздравить молодых it-лидеров, которые вносят свой вклад в то, чтобы сделать онлайн-мир более безопасным, все смогли убедиться в том, как спокойно они живут в Монтесито и, не смотря на сплетни, разводиться не собираются.

Ожидается, что герцогиня Сассекская отметит свой день рождения в частном порядке, но ранее она делилась некоторыми мыслями о том, как она относится к старению. Еще когда Меган снималась в американской юридической драме "Форс-мажоры", она создала свой собственный блог о стиле жизни "Тиг". А в 2014 году, когда ей исполнилось 33 года, она задумалась о своих подростковых и юношеских годах.

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"Мои 20 лет были жестокими — постоянная битва с собой, оценка моего веса, моего стиля, мое желание быть таким же крутым/модным/таким же умным/таким "чем угодно", как и все остальные", — написала она в посте в ныне несуществующем блоге.

Она добавила: "Мои подростковые годы были еще хуже — я боролась с тем, как вписаться и пыталась понять, что это вообще значило".

И кажется, что в свои тридцать она действительно нашла себя. "Мне было, должно быть, около 24 лет, когда кастинг-директор посмотрел на меня во время прослушивания и сказал: "Вы должны знать, что с вас достаточно. Меньше макияжа, больше Меган".

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"Тебе нужно знать, что тебе достаточно. Мантра, которая сейчас так глубоко укоренилась во мне, что не проходит и дня, чтобы я не услышал ее перезвон в моей голове".

В 35 лет Меган познакомилась со своим будущим мужем, принцем Гарри, и пара сначала связалась в Instagram, после чего последовал шквал текстовых сообщений, чтобы договориться об их первом свидании в Soho House 76 Dean Street.

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И почти за год до свадьбы пара впервые стала родителями с рождением Арчи Харрисона.

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Когда Сассексы впервые представили миру своего маленького мальчика в Виндзоре, 37-летняя Меган сказала о материнстве: "Это волшебство, это довольно удивительно. У меня двое лучших парней в мире, поэтому я очень счастлива. "

Когда в августе 2021 года Меган исполнилось 40 лет, герцог и герцогиня уже поселились в своем доме в Монтесито с Арчи и новорожденной Лилибет Дианой.

Отмечая новую жизненную веху, Меган поделилась некоторыми мыслями, когда она запустила инициативу для женщин, тогда она пообещала 40 минут личного наставничества.

Она написала: "Размышляя о своем 40-летии и многих вещах, за которые я благодарна, я поражена тем, что ВРЕМЯ — СРЕДИ НАШИХ САМЫХ БОЛЬШИХ И САМЫХ НЕОБХОДИМЫХ ДАРОВ: время с нашими близкими, время, которое мы любим, время, потраченное на обучение. , смех, рост и священное время, которое у нас есть на этой земле.

"Среди самых ценных даров времени также есть время, потраченное на служение другим, зная, что это может способствовать невероятным изменениям. "До последнего момента, имея в виду мой 40-й круг вокруг солнца, я задумался: что произойдет, если мы все посвятим 40 минут помощи кому-то другому или наставничеству над нуждающимся? И что тогда произойдет, если мы спросим нашим друзьям сделать то же самое?"

Фото: Getty Images

Ранее в этом году Меган блистала в золотом платье, когда она была названа лауреатом премии "Мисс Фонд для женщин-женщин" в Нью-Йорке.

И, несмотря на недавнее расставание со Spotify, герцогиня была награждена премией Грейси и премией зрительских симпатий 2022 года за свой подкаст Archetypes.

Ясно, что в последние годы у Меган было много душевных страданий — отчуждение от ее отца, Томаса Маркла, дело о конфиденциальности в Высоком суде, битва за психическое здоровье и выкидыш.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

В конце своего документального сериала о Гарри и Меган на Netflix герцогиня говорила о желании "мира".

Она добавила: "Часть этого для меня — это восстановление, когда вы потеряли огромную часть себя, возвращение этого включает в себя возвращение этих отношений и тех дружеских отношений, а также вещей, которые привязывают вас к тому, кто вы есть".

Напомним, какими нарядами запомнилась именинница Меган Маркл, которая празднует 42-летие 4 августа 2023 года.

Также Фокус писал о потере уверенности Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри.