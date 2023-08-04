В Лондоне за 50 тысяч фунтов продают балкон в престижном районе

Балкон, который назван "изысканной террасой", находится в Кенсингтоне.

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Балкон, позиционируемый как "изысканная терраса", выставлен на продажу в Кенсингтоне, престижном районе Лондона, за ошеломляющие 50 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Агентство Next Home Ltd продает огражденную террасу площадью 128 кв. футов в Стэнтон-Гарденс в Южном Кенсингтоне. Из дома на балкон нет доступа, так что добраться к нему можно только на частном лифте.

Дом, в котором продается балкон Фото: Next Home Ltd

Вместо того чтобы продаваться вместе с квартирой, терраса зарегистрирована как отдельная собственность с собственным титулом и сроком аренды на 110 лет — и с тех пор, как в прошлом месяце она была выставлена ​​на продажу, агент получил более 200 запросов.

Странное предложение заставило лондонских охотников за домами предположить, что можно сделать с таким странным объектом.

Некоторые потенциальные владельцы даже спрашивали, могут ли они разбить палатку на тесном открытом пространстве.

Первым странное предложение заметил пользователь Твиттера под ником @ianVisits.

В Лондоне за 50 тысяч фунтов продают балко Фото: Скриншот

Он разместил ссылку и написал: "Вы можете купить балкон в центре Лондона. Только балкон, а не остальную часть квартиры. Идеально подходит для жизни на свежем воздухе".

В описании балкона на сайте RightMove говорится: "Терраса расположена на третьем этаже с входом на лифте в отличном районе Южного Кенсингтона. Идеально подходит для расширения портфеля недвижимости или бизнеса. Всего в 20 минутах ходьбы от Harrods. Отличное транспортное сообщение со станциями Глостер-роуд и Южный Кенсингтон в течение нескольких минут. Удобный доступ к магазинам и кафе всего в минуте ходьбы".

Агент Гленн Джейкобс из Next Home Ltd уточнил, подтвердив, что продается только терраса, без доступа к квартире.

Нынешний владелец недвижимости, проживающий в восточной части Лондона, купил террасу в качестве инвестиции и теперь продает ее, чтобы высвободить капитал.

По данным Rightmove, средняя стоимость недвижимости в этом престижном районе составляет 1 388 750 фунтов стерлингов. Большинство из предлагаемой недвижимости – это дорогие квартиры.

Напомним, ранее на продажу выставили роскошный дом режиссера Ридли Скотта, расположенный на севере Лондона.