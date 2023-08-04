Дизайнер, одевавший королеву Камиллу и Беллу Хадид, задолжал кредиторам почти миллион долларов

Жюльен Макдональд стал настоящим королем моды в Великобритании, но задолжал кредиторам сотни тысяч фунтов стерлингов.

Related video

Известный валлийский дизайнер Жюльен Макдональд, чьи платья носили королева Камилла, Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл и прочие знаменитости, оказался в долгах. Он задолжал кредиторам 700 тысяч фунтов стерлингов (почти миллион долларов). Об этом пишет Daily Mail

В течение многих лет валлийский дизайнер, который также появлялся в "Танцах со звездами", одевал голливудских звезд и моделей, от Беллы Хадид до Кэтрин Зета-Джонс, от Наоми Кэмпбелл до Хайди Клум.

Именно он "заманил" королеву Камиллу на ее первый показ мод.

Жюльен Макдональд и его модели с королевой Камиллой Фото: Getty Images

Тем не менее, Julien Macdonald Ltd была ликвидирована в прошлом месяце, и теперь журналисты отмечают, что Жюльен, которого когда-то назвали "британским модельером года", не может расплатиться с кредиторами. Им он должен 524 тысячи фунтов стерлингов, а сотрудникам задолжал — 162 000 фунтов стерлингов.

Один кредитор, который помог подготовить его показ на Неделе моды в Лондоне в партнерстве с одной из его самых богатых клиенток, мексиканской светской львицей Габриэлой Гонсалес, сказал: "Я никогда раньше не работал на Жюльена Макдональда и никогда не буду работать на него снова".

Хайди Клум в платье Макдональда Фото: Getty

Другие обвинили фирму в "отвратительном поведении", в то время как другой инсайдер моды сказал, что мистер Макдональд "обречен на ад".

Один кредитор, которому задолжали более 1000 фунтов стерлингов, утверждает, что в модной студии Macdonald's царила "токсичная атмосфера".

Изабель Гулар на показе Макдональда

Женщина рассказала, что она хотела уйти, почуяв неладное, но ее попросили остаться, о чем она вскоре пожалела.

"Макдональд просто осмотрел меня с ног до головы и сказал стилисту: "Кто она? Откуда вы ее взяли? Это было отвратительно", — рассказала женщина.

Другой работник обвинил дизайнера в том, что он давал невыполнимые задания. Так, один из портных должен был пошить рубашку для заказчика за пять часов.

"У парня чуть не случился сердечный приступ", — резюмировал он.

Джей Ло в платье от Макдональда

Всемирно известный дизайнер родился в Мертир-Тидвиле, Уэльс. Его мать научила его вязать, в то время как его отец трудился на фабрике стиральных машин.

Затем он учился в Брайтонском университете и получил степень магистра в Королевском колледже искусств в Лондоне.

Именно во время своего выпускного показа он привлек внимание Карла Лагерфельда и был назначен руководителем отдела трикотажа в Chanel.

Затем в 1997 году Макдональд запустил собственный лейбл, где его репутация ведущего британского модельера продолжала расти.

За эти годы он одел множество знаменитостей — от Бейонсе до Ким Кардашьян, от Рианны до Кэти Перри.

Напомним, ранее дизайнеры, создавшие свадебное платье Дианы, признались, что были "в ужасе", когда увидели его на церемонии.