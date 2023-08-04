Судьбоносные встречи: кого из знаков Зодиака ожидают важные знакомства в августе 2023 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых август будет щедрым на судьбоносные встречи в разных сферах жизни.

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Лев

В августе Львов ждут яркие и судьбоносные встречи, которые перевернут их мир. Они магнит для внимания и притягивают к себе интересных личностей. Возможно, они встретят свою половинку или обретут долгожданного спутника по жизни (но помните, что до конца ретроградной Венеры нельзя делать серьезных шагов в отношениях). Кроме того, в этот период у них есть шанс расширить свой социальный круг и найти верных друзей, которые будут с ними на одной волне.

Дева

Август будет для Дев поистине удивительным месяцем, насыщенным неожиданными знакомствами и встречами. Они могут встретить кого-то, кто внесет в их жизнь новые увлечения и интересы. Такие знакомства могут повлиять на их карьеру или личное развитие, поэтому стоит быть открытым к новым возможностям. Девы также обнаружат, что их обаяние и интеллект привлекают к себе внимание множества людей.

Весы

Август принесет Весам увлекательные и гармоничные знакомства. Они смогут найти общий язык с разнообразными людьми, их обаяние и дипломатичность подарят им много новых знакомых. Возможно, в этот период они встретят свою вторую половинку (но помните, что до конца ретроградной Венеры нельзя делать серьезных шагов в отношениях) или обретут новых друзей. Важно для Весов быть открытыми к новым знакомствам и довериться своему интуитивному чутью, чтобы поймать момент, когда судьба подарит им особенные связи.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl