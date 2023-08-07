Самые удачные дни в августе 2023 года: даты, которые принесут успех всем знака Зодиака

В августе, по словам астрологов, будет три дня, когда звезды будут благосклонны к каждому из знаков Зодиака больше обычного. Важно не упустить возможности, которые дает нам вселенная.

Related video

11 августа

Этот день благоприятный по лунному календарю, он принесет много сил и заряд энергии, а шансы потерять что-то рискуя — минимальные. Также это удачный день для поездок, путешествий или их планирования. Планы, задуманные в этот день, сбудутся наилучшим образом.

21 августа

В этот день отступит мощная двухдневная магнитная буря – мы сможем ощутить прилив сил, когда кажется, что можно свернуть горы. Также этот день будет благоприятным в сфере работы, общения с коллегами и начальством, а также реализации новых проектов.

26 августа

В этот день астрологи советуют смело решать назревшие вопросы с руководством. Решительность и разумный риск могут добится желаемого результата. Также это удачный день для дальних поездок и зачатия ребенка. Важно успеть сделать важные дела именно 26 августа, ведь в следующие дни уже начнется не самый благоприятный период перед полнолунием.

Источник: https://www.youtube.com/@vsegoroskopu/featured