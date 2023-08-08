Розовое платье Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" продадут на аукционе

Аукцион на котором будет продан этот культовый наряд, а также платья принцессы Дианы и вещи Элизабет Тейлор, пройдет в сентябре.

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Розовое платье Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани", блузка Элизабет Тейлор и вечерние платья принцессы Дианы будет проданы на аукционе Julien's Auctions и Turner Classic Movies в сентябре 2023 года. Об этом пишет Prestige Online.

Всего будет продано более 1400 голливудских памятных вещей.

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В трехдневном мероприятии "Легенды: Голливуд и королевская семья" также будет представлен реквизит из "Звездных войн", "Чужого", "Железного человека" и других фильмов.

Платье Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани" Фото: juliens_auctions/instagram Платье Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани" Фото: juliens_auctions/instagram

Но главной "звездой" аукциона станет розовое платье, которое носила Одри Хепберн в культовом фильме "Завтрак у Тиффани".

Костюм из шелкового атласа и органзы, разработанный Юбером де Живанши специально для его музы Одри, украшен пайетками, бусинами и золотыми аппликациями с кисточками.

Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани"

За него, как ожидается, выручат от 100 до 300 тысяч долларов. Однако сейчас мир захватила мода на розовый цвет после премьеры фильма "Барби", так что не исключено, что оно будет стоить больше.

Также выставлено на продажу сиреневое коктейльное платье в мелкую клетку, которое Грейс Келли носила в "Могамбо", а также свадебное платье с пышными рукавами, которое носила Джуди Гарланд в фильме "Пират".

Что касается королевской семьи, то на аукционе будет продано несколько вечерних нарядов принцессы Дианы.

Одно из платьев принцессы Дианы, которое продадут на аукционе Фото: Getty Images

Особый интерес вызвало красное платье оригинального фасона, которое она надевала на премьеру фильма "Горячие головы", черно-зеленое платье, которое она носила на приеме в отеле Royal York в Торонто и еще одно платье без бретелек от Кэтрин Уокер.

На аукционе также продадут платья принцессы Дианы

Ожидается, что стоимость платьев принцессы составит от 100 000 до 400 000 долларов США.

Предметы аукциона будут показаны на выставке с 28 августа 2023 года в Беверли-Хиллз. Аукцион пройдет с 6 по 8 сентября 2023 года.

Интересно, но платья принцессы Дианы, которые будут выставлены на аукцион, никто не видел более 30 лет. А последнее из них: из черного бархата и белого крепа, и вовсе не появлялось на публике.

Диана надевала его только раз, на частное мероприятие, и снимков ее в этом наряде нет.