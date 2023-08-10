Три знака Зодиака, у которых будут скачки настроения до конца недели

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых будут присущи скачки настроения и эмоциональные колебания в ближайшие дни.

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Рак

Раки известны своей высокой эмоциональной чувствительностью. В ближайшие дни они могут легко воспринимать энергетические изменения вокруг себя и в других людях. Это может сказаться на их собственном настроении и эмоциональном состоянии. Воздействие внешних факторов на Раков может вызвать сильные колебания настроения до конца этой недели, особенно если они чувствуют нестабильность или напряжение в окружающей среде.

Рыбы

Рыбы также имеют тенденцию к глубокой эмоциональной отзывчивости. В ближайшие несколько дней они могут быть очень восприимчивыми к эмоциям других людей и к изменениям энергетики вокруг себя. Рыбы могут впитывать как положительные, так и отрицательные вибрации, что может привести к частым изменениям настроения. Они могут нуждаться в времени для переработки своих эмоций и восстановления баланса.

Весы

Весы стремятся к гармонии и балансу, поэтому скачки настроения и эмоциональные колебания в ближайшие дни могут сильно повлиять на них. Они часто пытаются поддерживать позитивные отношения и избегать конфликтов, но когда события в окружающей среде становятся нестабильными, Весы могут испытывать стресс и эмоциональное напряжение — что и будет происходить до конца текущей недели.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl

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