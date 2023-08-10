40-летняя сводная сестра Джиджи и Беллы Хадид впервые вышла на подиум

По словам Аланы, на показ в качестве модели она попала случайно.

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Алана Хадид, старшая сводная сестра супермоделей Джиджи и Беллы Хадид дебютировала на подиуме на Копенгагенской неделе моды. Она прошлась по подиуму в вещах из новой коллекции популярного бренда Saks Potts, сообщает Page Six.

Алана – дочь Мохаммеда Хадида и его бывшей жены Мэри Батлер. В этом браке также родилась еще одна дочь, которую назвали Мариэль. Ей 42 года.

Алана со своим отцом

Девушка поделилась несколькими кадрами подготовки к показу.

"Основное воспоминание, сделанное в Дании с @sakspotts – мое первое дефиле! Спасибо, @barbarapotts, @cathrinesaks за такой способ приехать в Копенгаген на открытие для самого удивительного бренда… под дождем", – написала она.

Стилист и соучредитель модного бренда La Detresse, которая недавно устроила вечеринку в древнегреческом стиле по случаю 40-летия с 28-летней Джиджи и Мариэль, представила бежевую кожаную куртку с крошечным белым бюстгальтером, расшитым бисером, причудливой синей юбкой с блестками, синими брюками под ней и парой серебристо-металлических шлепанцев.

Фото: Getty

"В 40 лет станьте моделью на подиуме", — прокомментировала Мариэль пост своей сестры. На что Алана ответила: "Я живу задом наперед, и это так весело".

По информации издания, несмотря на то, что Алана очень органично выглядела на подиуме, на показ она попала чисто случайно.

"Я решила приехать в Копенгаген, поскольку я люблю датские бренды", – призналась Хадид. Ее пригласили пройтись по подиуму.

"Я приехала сюда не за этим, но это был захватывающий поворот. Я надеюсь вернуться снова и дать больше показов", – подчеркнула она.

Алана добавила, что Джиджи и Белла очень поддержали ее, поскольку хорошо знают, что такое модельный бизнес.

Ранее Фокус писал, что Белла Хадид вернулась к работе после пяти месяцев лечения. Девушка с 17 лет страдает от последствий болезни Лайма.