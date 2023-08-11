Жена миллионера посоветовала женщинам не встречаться с разорившимися мужчинами (видео)

Советы Софии Кралоу понравились далеко не всем ее подписчикам, вызвав волну критики.

Related video

София Кралоу не так давно прославилась в Сети тем, что, по ее словам, является женой миллионера из Дубая, и ведет роскошную и безбедную жизнь, демонстрируя в TikTok и Instagram свои дорогие покупки, отдых на лучших курортах, перелеты частными джетами и прочие бонусы, которые дает ее статус. Недавно София рассердила фолловеров своим постом, где посоветовала пользовательницам поднять свои стандарты и не встречаться с мужчинами, которые не имеют денег.

"Ваше ежедневное напоминание никогда не встречаться с мужчинами на мели", — сказала она, хвастаясь стопками денег, сумкой Yves Saint Laurent и новым Lamborghini.

В то время как читатели назвали ее "недалекой" и "ограниченной", она продолжила высказывать свою точку зрения.

"Где связь между тем, чтобы никогда не встречаться с бедным мужчиной, и зависимостью от богатого мужчины или любого другого мужчины? Если вы встречаетесь с богатым мужчиной, вы также можете быть богатыми сами по себе", – резюмировала она.

София также рассказала, что у нее были очень счастливые отношения с мужем, и что они "всегда держались за руки" и "путешествовали по миру" вместе.

София со своим мужем

"Люди строят предположения о нас, основываясь на своем видении мира, но мы очень счастливы", — подчеркнула девушка.

Далеко не все согласны с ней.

"Значит, мы возвращаемся на 100 лет назад, чтобы снова зависеть от мужской зарплаты? Отличный совет", "Отношения строятся не только на деньгах — быть с кем-то, кто не богат, но усердно работает для достижения своих целей, не означает, что вы снижаете свои стандарты", "Такие женщины, как ты, такие поверхностные, всегда думают только о материальных вещах", — писали в комментариях.

Правда, нашлись и те, кто заступился за Софию.

"Мой опыт свиданий с разоренными мужчинами был проблематичным, потому что их борьба и проблемы будут вашими. Не делайте этого", "Я устала работать, я была бы не против человека, который может меня обеспечить", "Я встречалась с разорившимся мужчиной, и он изменил мне", — пишут они.

Ранее Фокус писал о другой жене толстосума, Линде Андраде, которая рассказала, на что потратила за день $16 тысяч.