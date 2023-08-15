Мадонна возвращается к репетициям мирового тура

Артистка в июне 2023 года пережила госпитализацию вследствие инфекции.

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64-летняя американская певица Мадонна возвращается к репетициям своего тура после госпитализации в июне 2023 года. Об этом пишет The Sun.

Накануне артистка официально возобновила репетиции своего долгожданного Celebration Tour после того, как ее госпитализировали два месяца назад с инфекцией.

Звезда сцены репетировала в Нью-Йорке, однако также отправилась на репетиции в Великобританию перед своим первым вечером в лондонской O2 Arena 14 октября.

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Мадонна Фото: Instagram madonna

Источник рассказал: "Она все еще находится на стадии выздоровления, но Мадонна ждала, чтобы вернуться к репетициям. Она забронировала не только Колизей в Нью-Йорке, но и второе помещение в Лондоне для последней недели генеральных репетиций".

Из-за плотного графика у Мадонны останется менее 48 часов до начала шоу после получения доступа к месту проведения.

Это произошло после того, как Мадонна заявила, что "поняла, как ей повезло остаться живой" после страха за здоровье и жизнь в июне.

Ей сделали инъекцию препарата Наркан, который обычно используется для лечения вероятных передозировок, для борьбы с острым септическим шоком, прежде чем доставили в больницу.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Инсайдер сказал, что певица "имеет невероятную систему поддержки вокруг себя, и она ценит всю любовь, которую она получила", с тех пор как ее доставили в больницу 24 июня.

Напомним, сын Мадонны прижал ее к себе на публике.

Также Фокус писал о появлении Мадонны в образе в темных тонах.