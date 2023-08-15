Модель OnlyFans стала бабушкой в 34 года

По словам женщины, окружающие, узнав о ее новом статусе, испытывают шок, поскольку не верят, что она – мать взрослой дочери.

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Британка Рэйчел Макинтайр, которая является моделью сервиса OnlyFans, сообщила, что в свои 34 года впервые стала бабушкой. Ее дочь, забеременевшая в 17 лет в конце прошлого года, родила первенца, пишет Daily Mail.

Сама Рэйчел родила первого ребенка, когда ей было 15 лет. Перспективы стать настолько молодой бабушкой поначалу напугали ее. По ее словам, она знает, как тяжело быть молодой матерью, работающей полный рабочий день.

"Моей дочери только что исполнилось 18, и я была очень потрясена, когда узнала, что она беременна. Но как только я это приняла, появилось волнение. Я начала включаться и понимала, что обязана поддержать ее", – призналась женщина.

Она с гордостью добавляет, что окружающие совершенно не верят в то, что она уже бабушка:

"Люди даже не верят, что я мама своей дочери. Они смотрят на меня в полном шоке, когда я говорю им об этом. Они такие: "Подождите, вы разве не сестры?" Когда я говорю, что я уже и бабушка, это еще больший шок. У меня всегда спрашивают удостоверение личности, потому что я выгляжу так молодо. Это раздражает, но это и комплимент".

Рэйчел, у которой есть еще 10-летняя дочь, говорит, ей тяжело было смотреть, как ее старший ребенок рожает.

"Было довольно травматично видеть, как ваша дочь проходит через что-то подобное в 17 лет. Роды были немного ужасными, но, к счастью, моя внучка — такой хороший ребенок. Она действительно не плачет. Она просто издает звуки, когда голодна, ест и спит".

Недавно женщина вернулась из Турции, куда ездила делать подтяжку живота. Она с нетерпением ждет, когда ей можно будет вернуться в спортзал и сделать свое тело лучше, чем оно было.

К тому же у нее, по ее словам, очень много энергии, и она может тратить ее на внучку, ведь есть много дел, которыми им можно заняться. Молодой возраст позволит ей не уставать так, как более страшим бабушкам. Что касается осуждения, то тут Макинтайр категорична:

"Меня еще не осудили за это, но, вероятно, это произойдет. Хотя меня это не беспокоит. В наши дни люди будут критиковать что угодно. Вся жизнь заключается в том, чтобы быть счастливым, и пока ты счастлив, ты далеко пойдешь".

В будущем Рэйчел хочет, чтобы внучка называла ее бабушкой.

"Я хочу, чтобы меня называли бабушкой. Я бы никогда не хотела, чтобы меня называли просто Рэйчел. Она мой ангел", – резюмировала она.

Появление внучки совершенно не повлияло на содержания контента модели на OnlyFans. Более того, статус одной из самых молодых бабушек Великобритании может добавить ей еще больше подписчиков.

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