Николь Кидман повеселила подписчиков сходством со своим пуделем (фото)

Собака появилась в семье Николь в 2019 году. Кроме нее, у актрисы есть три кошки и несколько альпак.

Related video

56-летняя австралийская оскароносная актриса Николь Кидман поневоле подтвердила бытующее мнение о том, что собаки часто очень похожи на хозяев, опубликовав милые снимки своего четырехлетнего кавалер-кросс-пуделя Джулиана.

У собаки – светлая кудрявая шерсть, напоминающая волосы кинодивы. На одном из фото пес сидит за рулем ее авто.

Фото: Nicole Kidman/Instagram

"Принц-пассажир сядет за руль", — пошутила Николь в подписи.

Она также добавила несколько снимков Джулиана, когда он смотрел в окно на заднем сидении во время поездки.

Кавалер-кросс-пудель Джулиан, пес Николь кидман Фото: Nicole Kidman/Instagram Фото: Nicole Kidman/Instagram

Поклонники не могли не отметить, насколько похожа звезда на своего любимого пса, с одним комментарием:

"Вы выглядите похожими!", "Близнецы", "Когда твоя собака похожа на тебя в BMX Bandit", "Фотографии исключительные с замечательным животным и редким и великолепным окрасом", "Боже мой. Он милее тебя! Никогда не думал, что скажу это", – пишут они.

Впервые Николь показала подписчикам своего пса в 2019 году.

""Мой первый щенок… на самом деле моя первая собака". Я ждала этого всю свою жизнь!" – подписала она тогда фото.

Позже супруг актрисы, музыкант Кит Урбан, подтвердил, что в их доме пополнение.

"У нас есть собака! Первая собака Николь! У меня всю жизнь были собаки, но таких маленьких никогда не было".

Кроме Джулиана, у Николь есть три кошки: Джинджер, Сноу и Луи. На ферме в Южном Уэльсе семья звезды также имеет несколько альпак.

Ранее Фокус писал, как за годы творческой карьеры изменилась Николь Кидман.