Достигнут выгоды любым путем: 5 имен самых хитрых девушек

Астрологи назвали имена девушек, которые очень хитры, умеют подстроиться под любую ситуацию и всегда выходят чистыми из воды.

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Инна

Инна — искусный стратег и хитрая дипломатка. Ее способность читать между строками и улавливать скрытые мотивы делает ее непревзойденной в играх на интересы и в планировании хитрых шагов.

Валерия

Валерия — мастер манипуляций, она умеет обвести вокруг пальца даже самых бдительных людей. Ее способность выходить чистой из воды и управлять чужими действиями позволяет ей добиваться своих целей.

Лариса

Лариса — истинный хитрец с аналитическим складом ума. Ее способность разгадывать сложные задачи и находить уязвимые места в любой ситуации помогает ей во многом.

Зоя

Зоя умеет играть на чувствах и подстроиться под любую ситуацию. Ее способность менять образ и хитро расставлять приоритеты позволяет ей управлять событиями вокруг себя.

Елизавета

Елизавета — искусная артистка и мастер маскировки. Ее способность прятать свои истинные намерения за слоем харизмы и дружелюбия делает ее опасным соперником в интригах.

Источник: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic﻿

Также Фокус писал про имена мужчин, которые не поддаются на манипуляции