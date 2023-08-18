Рождение лучшего супергероя DC? Почему стоит посмотреть фильм "Синий Жук"

В Украине стартовал показ нового супергеройского блокбастра, — "Синий Жук". В центре сюжета, как обычно, простой парень в маске, спасающий семью, район и весь мир.

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Из прекрасного — Сьюзан Сарандон в роли условной "Круэллы" и неновый сюжет, обыгранный с юмором и поданный с ветерком под ритмы Mötley Crüe. Фокус делится впечатлениями от просмотра картины.

Кадр из фильма "Синий жук" Фото: Киномания

"Синий Жук" — милейшая, местами предсказуемая версия истории о появлении нового супергероя, которая не касается путешествий во времени, мультивселенных и порталов между мирами. И, как говорится, спасибо ей за это. "Синий жук" возвращает нас к временам, когда простой и понятный "Супермен" был сенсацией года в кинотеатрах. Другими словами — это попытка голливудских продюсеров сделать рестарт производства фильмов о киногероях с чистого листа. Удачная ли? Скорее — да, чем нет! И это подтверждается рейтингами: "Синий Жук" получил на агрегаторе Rotten Tomatoes 86% свежести. Для сравнения, на той же площадке у "Шазам! Ярость богов" — 49%, а "Флэш" получил там не больше 64%

Трейлер фильма "Синий жук" 2023

Кассовые провалы фильмов "Человек-муравей и Оса: Квантомания", а также "Флэш" в первой половине 2023 года подняли новую волну мнений об усталости зрителей от супергероев и вообще темы комиксов в кинематографе. Но действительно ли зритель так уж устал от супергероев? Возможно, все дело в киностудиях, заигравшихся во франшизы и множащие части популярных саг с производительностью и настойчивостью, достойными лучшего применения?

Variety написали, что фильм покоряет своей простотой и дерзостью: "Бодрой, дерзкой беззастенчивой простоты "Синего Жука", истории происхождения супергероя DC, достаточно, чтобы стать глотком свежего воздуха". Впрочем, фильм высоко оценили большинство критиков, назвав его "весьма удачным продуктом после череды мрачных героев DC".

О чем фильм "Синий Жук"

Молодому симпатичному мексиканцу Хайме (Шоло Маридуэнья, известный ролями Мигеля Диаса в сериале "Кобра Кай", и Виктора Грэма в сериале "Родители"), который возвращается к родителям и сестре после обучения в колледже, "случайно" достаются суперспособности жука-скарабея — внеземной технологии, ставшей частью военной программы оружейного комплекса KORD в США. Это загадочное обстоятельство сближает главного героя с наследницей империи по производству вооружения — Дженни Корд (Бруна Маркезини) и помогает ему вытащить его семейство из затруднительного финансового положения. Молодым людям противостоит коварная родственница Дженни — Виктория Корд (Сьюзан Сарандон), задумавшая создать бессмертную армию с помощью применения внеземных технологий.

Кадр из фильма "Синий жук"

Словом, сюжет банален и незатейлив, если говорить о супергеройских фильмах. Главный персонаж постепенно интегрируется с элементами существа внеземной цивилизации, пока полностью не синхронизируется с ним, точнее с ней (скарабея зовут Джада). Хайме защищает слабых, воздерживается от бездушного наказания врагов и постепенно влюбляет в себя прекрасную Дженни.

Так, если проводить параллели, этот продукт киновселенной DC сильно напоминает марвеловского "Венома", только "Синий Жук" больше рассчитан на детскую и юношескую аудитории, поэтому в нем нет ни ругани, ни алкоголя, ни пошлых шуток, ни по-настоящему кровавых сцен. Зато зрителю предлагают очень симпатичный дуэт молодых актеров — Маридуэнья — Маркезини, которым, правда больше удавалась экранная дружба, чем любовная химия. Они — совсем не Зендая с Томом Холландом в "Человеке-Пауке", но наблюдать за ними на экране не менее приятно, чем за парочкой из "Паука".

Отдельного внимания заслуживает Сьюзан Сарандон, ведь она и есть настоящая звезда этого блокбастера. Не то, чтобы ей было очень уютно сниматься в геройском фильме с аудиторией 12+, но ей удавалось становиться центром каждой сцены, которая в моменте становилась фильмом лично о ней. Это обстоятельство можно назвать большим преимуществом или большим недостатком таких актеров-глыб, как Сарандон в кадре. Ведь их появление на экране становится основным событием картины, а вовсе не сюжетная линия, персонажи или спецэффекты.

Кстати о спецэффектах: они на высоте. И что важно — зрителя не укачивает от их переизбытка. Эффектный и яркий главный герой, его костюм-скарабей, наделенный собственной ролью, личностью и душевной организацией, захватывающий процесс перевоплощения Хайме в скарабея, применение различных видов вооружения (исключительно в гуманных целях). Всего этого в картине достаточно, но не слишком много. За спецэффектами можно узреть лирическую сюжетную линию, которая развивается не в свободное от яркого экшена время, а удачно синхронизируется с ним, впрочем, как и главный герой — с личностью инопланетного существа.

Стоит ли смотреть новый супергеройский фильм DC — "Синий Жук"?

Да, если:

Вы — поклонник экранизаций комиксов — этот весьма удачен.

Вы устали от объективно "перетянутых" и утрированных героев, вам хочется легкости и простоты на фоне яркого экшена

Вам нужен новый супергерой для коллекции любимых фильмов о героях.

Думаете, как развлечь себя и ребенка на выходных

Нет, если: