Слушайте внутренний голос. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 августа 2023 года

Для некоторых знаков Зодиака этот день готовит романтические сюрпризы, а кому-то сегодня стоит избегать недоброжелателей.

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Овен

Это удачный день для старта новых проектов и общения с начальством. Ваши идеи могут привести вас к повышению по должности. Также звезды рекомендуют сегодня уделить больше внимания своему партнеру.

Телец

Сегодня у вас есть риск поссориться с кем-то. Постарайтесь найти компромиссное решение, чтобы избежать конфликтов. Вечер проведите в кругу семьи.

Близнецы

Сегодня постарайтесь выдохнуть и найти время на паузы и отдых, несмотря на разгар рабочей недели, ведь вы взяли слишком высокий темп. Также звезды советуют сегодня избегать людей, которые вас обычно нервируют.

Рак

Сегодня старайтесь слушать только свой внутренний голос, а не советы окружающих — так вам удастся правильно принять решение. Вечер посвятите спокойным делам по дому – это поможет вам отдохнуть и настроиться на позитивный лад.

Лев

Сегодня правильное решение вам помогут принять ваши родные — обязательно прислушайтесь к их советам. Также будьте готовы к неожиданным новостям от кого-то, кто сейчас далеко.

Дева

Удачный день для планирования путешествия или выходных. Также звезды рекомендуют сегодня обратить внимание на свое здоровье — пересмотреть свой режим дня, физические нагрузки и питание.

Весы

Постарайтесь сегодня всячески избегать вранья и лукавства. Также звезды рекомендуют простить все обиды тому, кто истинно раскаивается в содеянном.

Скорпион

День может начаться суматошно и тревожно, но во второй половине дня вы ощутите спокойствие и умиротворение. Постарайтесь сегодня не посещать салоны красоты и не менять кардинально имидж.

Стрелец

Сегодня вы можете ощутить неоправданную ревность к вашему партнеру — старайтесь спокойно проговорить и выяснить все, что вас беспокоит. Вечер проведите за любимым занятием.

Козерог

Сегодня ваша интуиция и внутренний голос будут вашими лучшими помощниками. Доверьтесь своим внутренним ощущениям – это поможет вам принимать верные решения.

Водолей

Сегодня вас могут попытаться подставить, поэтому будьте максимально бдительны. Во второй половине дня возможны романтические встречи или сюрпризы.

Рыбы

Сегодня вы будете ощущать в себе силы свернуть горы. Постарайтесь использовать этот прилив энергии по максимуму. Также звезды рекомендуют сегодня быть осторожнее с мошенниками.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl