Ретроградный Меркурий с 23 августа 2023: что можно и нельзя делать

С 23 августа по 15 сентября человечество ожидает ретроградный Меркурий, который разворачивается в знаке Девы. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

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За что отвечает Меркурий?

Меркурий — планета, которая связана с такими сферами жизни, как: документы, купле-продажа, деловая активность, обучение, путешествия. А Дева, знак в котором будет разворачиваться Меркурий, любит все анализировать, замечает любые мелочи и детали. Возможно, вам придется пересмотреть или проанализировать какие-то дела, ситуации, документы или анализы. Также Дева может раскрыть тайну прошлого.

Что случается в период Ретроградного Меркурия?

Обычно в этот период случаются: задержки в транспорте, задержки в учениях, путаница в цифрах и времени, путаница в документах, неполадки с техникой, недоразумения, рассеянность, конфликтные ситуации, могут вернуться люди из прошлого, активизируются мошенники.

Что можно делать во время Ретроградного Меркурия?

Астрологи акцентируют на делах, которыми можно и даже нужно заняться в этот период:

завершать дела;

встречаться со старыми знакомыми или друзьями;

заняться очисткой организма;

начинать заниматься спортом;

навести порядок в вещах, доме, гаджетах;

делать ремонт;

медитировать.

Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия?

выполнять рискованные финансовые операции;

заниматься вложениями и инвестициями;

заключать сделки;

отправляться в далекие путешествия;

давать деньги взаймы;

совершать крупные покупки;

делать плановые операции;

подписывать документы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r2T4ciUDTm4