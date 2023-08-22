Ретроградный Меркурий с 23 августа 2023: что можно и нельзя делать
С 23 августа по 15 сентября человечество ожидает ретроградный Меркурий, который разворачивается в знаке Девы. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.
За что отвечает Меркурий?
Меркурий — планета, которая связана с такими сферами жизни, как: документы, купле-продажа, деловая активность, обучение, путешествия. А Дева, знак в котором будет разворачиваться Меркурий, любит все анализировать, замечает любые мелочи и детали. Возможно, вам придется пересмотреть или проанализировать какие-то дела, ситуации, документы или анализы. Также Дева может раскрыть тайну прошлого.
Что случается в период Ретроградного Меркурия?
Обычно в этот период случаются: задержки в транспорте, задержки в учениях, путаница в цифрах и времени, путаница в документах, неполадки с техникой, недоразумения, рассеянность, конфликтные ситуации, могут вернуться люди из прошлого, активизируются мошенники.
Что можно делать во время Ретроградного Меркурия?
Астрологи акцентируют на делах, которыми можно и даже нужно заняться в этот период:
- завершать дела;
- встречаться со старыми знакомыми или друзьями;
- заняться очисткой организма;
- начинать заниматься спортом;
- навести порядок в вещах, доме, гаджетах;
- делать ремонт;
- медитировать.
Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия?
- выполнять рискованные финансовые операции;
- заниматься вложениями и инвестициями;
- заключать сделки;
- отправляться в далекие путешествия;
- давать деньги взаймы;
- совершать крупные покупки;
- делать плановые операции;
- подписывать документы.