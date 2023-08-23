День Государственного флага Украины: история праздника и интересные факты
Сегодня, 23 августа, празднуют День Государственного флага Украины. Про происхождение праздника и самое интересное об одном из символов нашей идентичности – рассказываем дальше.
День Государственного флага Украины: история праздника
Официально праздник был установлен указом Президента Леонида Кучмы "О Дне Государственного флага Украины" от 23 августа 2004 года. То есть в этом году мы отмечаем День флага уже 20-й раз.
Впервые наш флаг был официально признан 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада утвердила сине-желтый как флаг Украинской Народной Республики.
Исторически важным моментом считается внесение Флага Украины в Верховную Раду. Большое и величественное сине-желтое полотно размером 8х4 метра попало в сессионный зал Верховной Рады 24 августа 1991 года. А спустя несколько недель, 18 сентября, этот флаг украсил купол парламента.
Сочетание цветов на флаге (синий вверху, желтый внизу) традиционно трактуют как символ чистого синего неба, а под ним – желтая пшеница.
День Государственного флага Украины: интересные факты
- Под нынешним флагом состоялось три провозглашения Украинской государственности: 1917, 1941 и 1990 года.
- Впервые сочетание синего и желтого появилось на гербе Львова: Даниил Галицкий подарил городу, основанному в 1256 году, герб с изображением желтого льва на синем фоне.
- 23 августа 2018 года в Днепре установили на флагштоке флаг, который побил сразу два национальных рекорда страны, попавших в Книгу рекордов Украины: самый большой государственный флаг Украины над городом: размер полотна — 12×18 метров, вес – 23 килограмма и самый высокий флаг Украина: высота –72 метра.
- В 2016 году украинские альпинисты установили наш флаг на вершине высшего вулкана мира – Охос-дель-Саладо в Андах. Его высота – 6872 метра.
- Среди флагов славянских стран только украинское и боснийское не имеют красного цвета.