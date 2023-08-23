День Государственного флага Украины: история праздника и интересные факты

Сегодня, 23 августа, празднуют День Государственного флага Украины. Про происхождение праздника и самое интересное об одном из символов нашей идентичности – рассказываем дальше.

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День Государственного флага Украины: история праздника

Официально праздник был установлен указом Президента Леонида Кучмы "О Дне Государственного флага Украины" от 23 августа 2004 года. То есть в этом году мы отмечаем День флага уже 20-й раз.

Впервые наш флаг был официально признан 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада утвердила сине-желтый как флаг Украинской Народной Республики.

Исторически важным моментом считается внесение Флага Украины в Верховную Раду. Большое и величественное сине-желтое полотно размером 8х4 метра попало в сессионный зал Верховной Рады 24 августа 1991 года. А спустя несколько недель, 18 сентября, этот флаг украсил купол парламента.

Сочетание цветов на флаге (синий вверху, желтый внизу) традиционно трактуют как символ чистого синего неба, а под ним – желтая пшеница.

День Государственного флага Украины: интересные факты