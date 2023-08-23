Аарон Тейлор-Джонсон отправился в отпуск вместе с Элтоном Джоном

Британский певец собрал на своей яхте самых близких друзей.

Related video

76-летний Элтон Джон отправился в отпуск и собрал на своей суперяхте, которая пришвартована в Сен-Тропе, самых близких друзей. Главный кандидат на роль Джеймса Бонда, актер Аарон Тейлор-Джонсон и его супруга Сэм были среди гостей. Об этом пишет Daily Mail.

Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш во вторник принимали своих очень знаменитых друзей на своей суперяхте стоимостью 21 миллион фунтов стерлингов в залитом солнцем Сен-Тропе.

К нему также присоединились его сыновья Закари, 12 лет, и Элайджа, десять лет.

А компанию легендарному исполнителю составили 33-летний актер Аарон Тейлор-Джонсон и его 58-летняя супруга, кинорежиссер Сэм. Она давно дружит с сэром Элтоном.

Сэр Элтон Джон и Сэм Тейлор-Джонсон

Кроме этого, Элтон пригласил на борт своей яхты звезду "Маленькой Британии" Дэвида Уоллиамса и телеведущую Сюзанну Константин, а также ее супруга, датского миллионера Стена Бертельсена.

Сэр Элтон Джон продемонстрировал идеальный летний стиль, нарядившись в Gucci с головы до ног: в рубашку с цветочным принтом, шорты и белоснежные кроссовки.

Элтон Джон собирает гостей

Образ он дополнил золотыми украшениями, стильным солнцезащитными очками и инкрустированным жемчугом распятием.

На яхте сэра Элтона могут разместиться 18 гостей в восьми роскошных каютах с личными ванными, а обслуживает их экипаж из 12 человек. Так что не исключено, что компания певца будет пополняться.

Элтон Джон явно извлекает максимальную выгоду из своего ухода из шоу-бизнеса после своего последнего выступления в рамках Farewell Yellow Brick Road Tour в июле.

Тур, начавшийся в 2018 году, имел оглушительный успех и собрал 816 840 988 долларов по всему миру.

Но легендарный исполнитель сказал, что этот тур будет последним. Так как он хочет больше времени проводить со своим мужем и их детьми. К тоже он до конца так и не оправился после травмы бедра.

"Теперь гастроли для меня утомительны, и они отвлекают меня от моей семьи и моих детей", — отметил певец. Но он успокоил своих поклонников, что хоть больших концертных туров больше не будет, он не отказывается от выступлений навсегда. И, скорее всего, время от времени будет давать "странные шоу".

Семья важна для Элтона, который ранее называл своих сыновей "величайшим событием".

Выступая на шоу Эллен Дедженерес в 2016 году, он признался: "Если бы вы сказали мне десять лет назад, что я буду в браке с любимым и у меня будет двое прекрасных детей, то я бы ответил: "подсыпьте яд в мой напиток". Но жизнь бросает нам вызовы и нас ждут неожиданные повороты. И дети у меня появились, когда я был уверен, что останусь бездетным".

Напомним, ранее Элтон Джон неожиданно появился в качестве хедлайнера на музыкальном фестивале Гластонберри.