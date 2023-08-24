Бритни Спирс встретилась с таинственным мужчиной после развода с Сэмом Асгари

Певица отправилась на прогулку за рулем своего шикарного авто в сопровождении неизвестного спутника.

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Бритни Спирс замечена за рулем своего Mercedes-Benz с загадочным мужчиной после расставания с Сэмом Асгари. Об этом пишет Daily Mail.

41-летнюю Спирс видели за рулем роскошного автомобиля во время дневной поездки за кофе в кофейню Starbucks в Калабасасе.

Пассажир артиста Toxic был одет в бейсболку San Francisco Giants. И пока журналисты не выяснили, кто это: новый бойфренд, или охранник.

Бритни Спирс с таинственным спутником

41-летняя певица, обладательница "Грэмми", которая только что рассталась с бывшим мужем Сэмом Асгари после 14-месячного брака, была замечена на прогулке за рулем роскошного автомобиля.

Ранее стало известно, что Сэм Асгари не получит ни одного из 15 миллионов долларов, которые она уже заработала от своей книжной сделки.

Даже если певица подробно расскажет об их отношениях в своих мемуарах, по брачному договору ее бывший супруг не получит от этого ни цента.

"У Бритни и Сэма есть железный брачный договор. Он практически ничего не получает, никаких миллионов. И он определенно не получит прибыли от книги Бритни, это ее книга", — рассказал инсайдер.

В прошлом году стало известно, что Бритни, состояние которой оценивается в 60 миллионов долларов, подписала выгодный контракт на издание книги с издательством Simon & Schuster.

В нем Бритни расскажет свою историю "на своих условиях" после того, как ее заставили молчать в течение 13 лет под ее ныне прекращенной опекой.

Мемуары под названием "Женщина во мне" уже находится на вершине книжных чартов Amazon, поскольку только предварительные заказы сделали ее новым бестселлером номер один.

В июле Бритни поделилась информацией о том, как она писала свою книгу и сколько труда было в нее вложено.

"Я работала над этой книгой изо всех сил, чтобы она вам, ребята, понравилась, а если она вам не нравится, это тоже нормально", — написала суперзвезда.

Мемуари Бритни Спирс Фото: Соцсети

Напомним, о разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари стало известно на прошлой неделе. Ходят слухи, что Сэм планирует оспорить брачный договор, который они подписали перед свадьбой в июне 2022 года.

Но его предполагаемые усилия могут оказаться тщетными, так как в брачном договоре указано, что он будет получать по миллиону долларов за каждые два года, что они были женаты. А они прожили в браке только 14 месяцев.

Но инсайдеры полагают, что он может получить разовый чек от Бритни, чтобы не рассказывал историю их отношений на ток-шоу.

Сэм Асгари прокомментировал развод с Бритни, поделившись эмоциональным заявлением в своем Instagram.

"После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили прекратить наше совместное путешествие. Мы будем хранить любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего", — написал Сэм, добавив: "Дерьмо случается".