Леди Гага в роскошном винтажном платье показала этапы своей репетиции (фото)

Артистка готовится к триумфальному возвращению на сцену.

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37-летняя американская певица Леди Гага полным ходом готовится к своему новому шоу Lady Gaga: Jazz & Piano, которое стартует в Dolby Live в Park MGM в Лас-Вегасе с 31 августа. В Instagram она опубликовала несколько фото, на которых показаны различные этапы репетиции.

"Перед репетицией…..😎", — подписала Гага первый из трех репетиционных постов. На селфи, сделанном в машине, певица была в черных солнцезащитных очках "кошачий глаз". Она без макияжа, одета в черное платье с короткими рукавами и квадратным вырезом.

Во втором посте, озаглавленном "Во время репетиции", Гага показала винтажную прическу с подстриженной широкой челкой, красной помадой и яркими глазами. В той же карусели она позирует с нотами в руках и в зале со своими музыкантами. В кадре видно, что платье певица дополнила элегантными туфлями на шпильке.

Третий пост показывает Леди Гагу, сидящую на полу в том же платье и черной шляпе. На втором снимке она улыбается и идет на камеру с руками в карманах, а на последнем – позирует в шкафу с надписью "Дарлин" и держит в руках узорчатую сумку, на которой написано ее имя.

"После репетиции…. Заранее люблю всех, кто купил билет на наше шоу", — гласит подпись.

В шоу, к которому готовится Стефани Джерманотта (настоящее имя Леди Гаги) прозвучат ее хиты из "Большого американского песенника".

Ранее Фокус писал, что Леди Гага прокомментировала смерть своего давнего друга и коллеги Тони Беннета, которого не стало в возрасте 96 лет 21 июля 2023 года.