Джаред Лето в образе Кощея Бессмертного украсил обложку Esquire (фото)

Музыкант снялся в стильной фотосессии на улицах французской столицы.

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51-летний американский актер и музыкант Джаред Лето украсил обложку испанского Esquire. Об этом издание сообщает в своем Instagram.

На первой странице Лето предстал в образе Кощея Бессмертного — в костюме с имитацией костей и черных солнцезащитных очках.

Автором снимков стал фотограф Чарли Грей.

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Джаред Лето

Съемку организовали на улицах Парижа. Актер примерил ряд стильных образов в темных оттенках.

"Джаред Лето позирует и рассказывает для @esquirees о релизе своего нового трека с группой, которую он продвигает вместе со своим братом Шенноном, "30 Seconds to Mars"", — рассказывают журналисты издания.

Джаред Лето

"Нам нужно больше фотографий 😍 одной никогда не бывает достаточно", "Эта фотосессия выглядит великолепно", "@jaredleto — это всегда хорошая ставка", — комментируют новую фотосессию американского актера для испанского журнала его поклонники.

Джаред Лето

Напомним, Джареда Лето заметили на свидании с 27-летней моделью Тэт Тинн.

Также Фокус писал о появлении Джареда Лето на показе Givenchy с обесцвеченными бровями.