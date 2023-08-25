Джаред Лето в образе Кощея Бессмертного украсил обложку Esquire (фото)
Музыкант снялся в стильной фотосессии на улицах французской столицы.
51-летний американский актер и музыкант Джаред Лето украсил обложку испанского Esquire. Об этом издание сообщает в своем Instagram.
На первой странице Лето предстал в образе Кощея Бессмертного — в костюме с имитацией костей и черных солнцезащитных очках.
Автором снимков стал фотограф Чарли Грей.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Съемку организовали на улицах Парижа. Актер примерил ряд стильных образов в темных оттенках.
"Джаред Лето позирует и рассказывает для @esquirees о релизе своего нового трека с группой, которую он продвигает вместе со своим братом Шенноном, "30 Seconds to Mars"", — рассказывают журналисты издания.
"Нам нужно больше фотографий 😍 одной никогда не бывает достаточно", "Эта фотосессия выглядит великолепно", "@jaredleto — это всегда хорошая ставка", — комментируют новую фотосессию американского актера для испанского журнала его поклонники.
Напомним, Джареда Лето заметили на свидании с 27-летней моделью Тэт Тинн.
Также Фокус писал о появлении Джареда Лето на показе Givenchy с обесцвеченными бровями.