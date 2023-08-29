В Нидерландах собралось самое большое количество рыжих на квадратный метр (видео)

Фестиваль рыжих берет свое начало с 2005 года. В 2023-м его посетили пять тысяч человек с волоосами цвета красной меди.

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Ежегодный фестиваль "Дни рыжих" отгремел в последние выходные августав городе Тилбург на юге Нидерландов, сообщает Reuters.

По словам Лиама Хантера из Шотландии, присутствие на этом празднике помоло ему почувствовать себя лучше, поскольку, как многие рыжеволосые люди, он подвергался насмешкам со стороны других.

За три дня фестиваль посетили около пяти тысяч человек из разных стран. Для них организовали мастер-классы по рисованию, макияжу и уходу за кожей, фотосессии, музыкальные выступления и соревнования на скорость.

История фестиваля

Впервые фестиваль в Тилбурге состоялся в 2005 году, когда организатор и художник-любитель Барт Рувенхорст разместил в региональной газете объявление о поиске 15 моделей с рыжими волосами, и на него откликнулись 150 человек.

Рувенхорст, сам не рыжий, решил сделать групповое фото со всеми, кто с ним связался. Это мероприятие имело такой успех и привлекло столько внимания, что организаторы решили сделать его ежегодным.

В 2013 году фестиваль вошел в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее собрание людей с натуральными рыжими волосами. На традиционном групповом снимке присутствовало 1672 рыжеволосых.

Интересные факты о рыжеволосых людях

Люди с рыжим цветом волос составляют не более двух процентов от количества жителей на планете. Больше всего рыжеволосых (от двух до шести процентов) – среди людей северо- или северо-западного европейского происхождения.

Женщины с рыжими волосами занимаются сексом чаще. В отчетах Гамбургского научно-исследовательского института в Германии были опрошены сотни женщин, чтобы найти корреляцию между цветом волос и сексуальной жизнью. По данным Everyday Health, исследование показало, что женщины с рыжими волосами ведут гораздо более активную половую жизнь.

Рыжие волосы толще волос других цветов. Каждая прядь рыжих волос обычно толще, чем у других оттенков, что компенсирует тот факт, что у рыжих волос меньше. Судя по всему, у них в среднем 90 тысяч прядей, тогда как у блондинок 110 тысяч, а у брюнеток – 140 тысяч.

Из-за своей обычно светлой кожи и чувствительности к ультрафиолету рыжеволосые люди чаще заболевают раком кожи. В 2010 году Международный журнал рака сообщил, что у натуральных рыжих людей вероятность развития опасного рака примерно в два с половиной раза выше, чем у людей с другими оттенками волос.

Голубые глаза и рыжие волосы — самое редкое сочетание на земле. У большинства (натуральных) рыжих глаза карие, за ними следуют карие или зеленые оттенки.

Люди с рыжими волосами чаще оказываются левшами.

Изменение климата угрожает гену рыжеволосости. Учитывая, что рыжие волосы не адаптируются к теплому климату, этот ген в какой-то момент может исчезнуть.

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