Cупермодель Паулина Поризкова показала настоящее лицо 58-летней женщины (видео)

По словам Паулины, она не хочет ложиться под нож хирурга и стирать свой возраст в угоду моде.

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Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова присоединилась к когорте тех знаменитых женщин, которые пропагандируют естественное и красивое старение. На своей странице в Instagram она представила честный взгляд на свое возрастное лицо с макияжем и без него.

Модель откровенно гордится тем, что не прибегала к услугам пластических хирургов.

"Это лицо 58-летней женщины без филлеров, ботокса и операций при хорошем освещении", – написала Полина, поблагодарив визажиста Ивану Токарскую за "профессиональный великолепный макияж". Та сделала ей мейкап, который подчеркнул ее красоту, а на губы нанесла ярко-красную помаду.

Далее идут кадры, где Поризкова позирует без макияжа.

"Я пользовалась лазерами (ультерапией и Морфеусом) и неукоснительно использовала spf с двадцати с небольшим лет. Я решила ничего не наносить на лицо, но даже с помощью самых модных кремов и лазеров, которые обещают восстановить некоторое количество коллагена, я старею. Иногда мне это нравится. Я чувствую, что мое лицо приобрело характер, хотя и потеряло свою юношескую красоту. И это кажется справедливым компромиссом", – отмечает знаменитость.

По словам автора, хотя в ее жизни есть "любовь, которая находит меня красивой и говорит мне об этом словами и действиями каждый день", она училась любить и принимать себя еще до того, как влюбилась в мужчину. Сейчас Поризкова встречается со сценаристом и продюсером Джеффом Гринштейном. Они познакомились в приложении для знакомств Raya, доступном только для подписчиков.

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Паулина счастлива в отношениях с Джеффом Гринштейном

Продолжая тему о старении, Паулина говорит, что часто со стороны общества слышит о том, что с возрастом изменилась в "худшую сторону". Однако она научилась игнорировать комментарии и не позволила им ударить по ее любви к себе.

"Внутри я тоже изменилась. Мне говорят те, кто имеет значение – к лучшему. Когда я закрываю глаза, я никогда не чувствовала себя такой желанной и красивой. Когда я открываю их, мир еще никогда не был таким прекрасным, как сейчас. Итак, еще один глоток принятия себя. Возможно, однажды я смогу просто посмотреть и увидеть себя так, как вижу других", — сказала она.

В октябре 2022 года, продвигая свою книгу "Без фильтра: хорошее, плохое и красивое", Поризкова рассказала WWD о том, как мир иногда может относиться к стареющим женщинам. Супермодель призналась, что после развода со своим ныне покойным мужем Риком Окасесом она столкнулась с тем, через что проходят многие женщины после 50, которые решили что-то резко изменить в своей устоявшейся жизни:

"Я внезапно стала разведенной женщиной, у которой не было карьеры, не было возможности зарабатывать деньги, а также меня полностью игнорировало общество в целом, и я подумала, что это не круто, потому что сейчас я на самом деле намного круче, чем была 20 лет назад. Я намного умнее. У меня больше терпения. Я более интеллектуально любопытна. Я более щедра. Все во мне лучше. Но у меня есть морщины, и это не делает меня уродливой. Я просто подумала, что это несправедливо".

Обложки журналов, на которых появлялась Поризкова

Американка призналась, что не хочет ложиться под нож, поскольку это бы стерло ее возраст. Единственное ее желание – "выглядеть как можно лучше, учитывая ограничения".

Кто такая Паулина Поризкова

Паулина Поризкова стала популярной в 16 лет, когда ее подруга, решив попробовать силы в фотографии, отправила снимки в модельное агентство Elite. Позировала ей как раз будущая звезда. В агентстве обратили внимание не на качество снимков, а на девушку на них. Уже вскоре у Паулины был первый серьезный контракт, а через две недели – и первая обложка.

Пик карьеры красотки пришелся на 1984 год, когда она впервые появилась на главной странице Sports Illustrated. Затем были Glamour, Cosmopolitan, Harper"s Bazaar, Elle, Vogue, Us, Self, Mademoiselle и Playboy.

Она вошла в историю как модель, подписавшая в то время самый крупный контракт в истории моды на 6 миллионов долларов с компанией Estée Lauder. Это произошло в 1988 году. Журнал People внес ее в список 50 самых красивых людей на планете в 1990 и 1992 годах, а издание American Photo назвало ее главной моделью 80-х.

Ранее Фокус писал, что Поризкова снялась для глянцевого журнала в прозрачном боди.