Ким Кардашьян нарядилась в кимоно во время визита в Японию

Ким с детьми посетили Токио и теперь знаменитость делится впечатлениями и снимками из поездки.

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На этой неделе Ким Кардашьян зашла в Instagram, чтобы поделиться множеством шикарных снимков из своей недавней поездки в Японию. 42-летняя звезда реалити-шоу даже примерила белое кимоно и позировала в традиционной японской обуви гэта. Об этом пишет Daily Mail.

На опубликованных Ким фото видно, что она ездила в Японию со своей 10-летней дочерью Норт и 11-летней племянницей Пенелопой Дисик.

Основательница SKIMS собрала свои темные волосы в пучок канзаши, который часто принимают за палочки для еды и примерила серебристо-белое кимоно, позируя в лифте и гостиничном номере.

Забавно, но ранее у Ким Кардашьян был конфликт с японской общественностью, когда она хотела назвать свой бренд нижнего белья Kimono Intimates. Ее обвинили в культурной апроприации, так что бренд в итоге получил название SKIMS.

И хоть на фото из Японии звезда выглядела довольной и умиротворенной и явно хорошо провела время, на днях выяснилось, что ее очень смущает поведение ее бывшего мужа Канье Уэста и его "жены" Бьянки Цензори в Италии.

Ким, у которой в общей сложности четверо детей с 46-летним рэпером, считает, что "что-то явно не так" и не знает, как она "объяснит все это детям".

Канье начал с того, что просто появлялся с Бьянкой в провокативных нарядах. Зачастую, наряды его спутницы были слишком откровенными.

Но во время визита в Венецию рэпера застали за тем, что уже назвали "непристойным поведением". Он снял штаны во время прогулки на лодке по каналам, а Бьянку видели между его коленями.

Итальянцы требуют арестовать пару и выдворить их из страны.

Инсайдер признался, что Ким Кардашьян очень обеспокоена тем, как поведение Канье отразится на их детях, ведь все его выходки немедленно обсуждаются в соцсетях и на страницах таблоидов.

"Ей тяжело, потому что как только она думает, что может двигаться дальше, происходит что-то подобное, и она оказывается втянута во все это", — посетовал инсайдер.

Напомним, на протяжении их романа Уэст часто называл Ким своей "музой" и сильно влиял на ее выбор одежды.

Звезда подала на развод с музыкантом в феврале 2021 года. У пары четверо детей — Норт, Псалм, четыре года, Сэйнт, семь лет, и Чикаго, пять лет.

С Бьянкой Цензори Канье Уэст сошелся в январе 2023 года, всего через несколько месяцев после того, как его развод был завершен.

Пара поженилась на частной церемонии в Беверли-Хиллз в январе. Однако законность союза под вопросом, поскольку свидетельство о браке они не подали.

Напомним, Фокус писал об инциденте в Венеции. Оказалось, что Канье Уэст и Бьянка Цензори занимались тем, чем занимались, на глазах у туристов и прохожих.