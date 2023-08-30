Шарлотта Рэмплинг и Джейн Кэмпион, снявшая "Власть пса", посетили открытие кинофестиваля в Венеции

Венецианский международный кинофестиваль обычно привлекает звезд Голливуда, но в этом году из-за забастовки на красной дорожке практически не было всемирно известных знаменитостей.

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В Италии стартовал юбилейный, 80-й Венецианский кинофестиваль. Обычно это мероприятие собирает звезд со всего мира. И особенно его любят голливудские звезды, которые представляют на острове Лидо свои новые фильмы. Однако в этом году все пошло по-другому: звезды не смогли присутствовать на мероприятии, посвященном 80-летнему юбилею, из-за продолжающихся забастовок актеров в индустрии. Кто посетил Венецию в это сложное время, пишет Daily Mail.

Кинофестиваль открывает картина Эдоардо Де Анджелиса "Команданте". Кинофестиваль продлится до 9 сентября и завершится испаноязычной драмой Netflix "Снежное общество".

Фестиваль проходит на Венецианском Лидо – так называемом пляже Венеции – тонком барьерном острове в Венецианской лагуне, который находится в нескольких минутах езды на лодке от главного города Венеции. В отличие от самой Венеции, в Лидо есть доступ к автомобилям.

Венецианский кинофестиваль знаменует собой начало сезона наград и регулярно выдвигает главных фаворитов на "Оскар". Восемь из 11 последних наград "Оскара" за лучшую режиссуру достались фильмам, дебютировавшим в Венеции.

Официальную подборку показываемых фильмов составляют несколько категорий, первая из которых претендует на заветную награду "Золотой лев".

За престижную награду будут бороться новые фильмы таких режиссеров, как Брэдли Купер, Йоргос Лантимос, Дэвид Финчер, Майкл Манн, София Коппола, Ава Дюверней и Рюсуке Хамагучи.

"Мы знаем, что некоторые таланты не смогут присутствовать… Но некоторые приедут, потому что они работают над независимыми фильмами. Так что все хорошо. Это выглядит очень позитивно", — заявил художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера.

Среди тех, кто посетил кинофестиваль – была британская актриса Шарлотта Рэмплинг.

Звезды "Ночного портье" Шарлотта Рэмплинг и Лилиана Кавани Фото: Getty Images

Звезда фильма "Ночной портье" появилась на красной дорожке в компании режиссера Лилианы Кавани, которая и сняла этот нашумевший фильм в 1974 году.

Также на кинофестиваль приехала новозеландка Джейн Кэмпион снявшая картину "Власть пса" и получившая Серебряного льва в Венеции в 2021 году.

Джейн Кэмпион, снявшая "Власть пса" Фото: Getty Images

Профсоюз сценаристов WGA объявил забастовку 2 мая, а 14 июля за ней последовал профсоюз актеров SAG-AFTRA.

Некоторые актеры могут присутствовать, так, у фильма "Присцилла" о жене Элвиса Пресли, есть временное соглашение с SAG-AFTRA, которое позволит актерам, включая Джейкоба Элорди, который играет Элвиса, выйти на красную дорожку в Венеции. Хотя неясно, будет ли он это делать.

У большинства других звезд нет другого выбора, кроме как держаться в стороне. Брэдли Купер, который написал, продюсировал и поставил "Маэстро" о дирижере и композиторе Леонарде Бернстайне, не будет присутствовать в Венеции.

Согласно правилам забастовки, все участники SAG-AFTRA не смогут снимать ни один фильм или сериал, а это означает, что почти каждое шоу и фильм, которые в настоящее время находятся в разработке, будут отложены на неопределенный срок, пока проблема не будет решена.

Напомним, ранее из-за забастовки актеров были отложены съемки и премьеры множества проектов. И фильма "Дюна" в том числе.