Известный астрофотограф показал эффектные снимки Голубой Луны

Редкое явление в следующий раз можно будет наблюдать только через 14 лет.

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Известный астрофотограф Рами Аммун сделал потрясающие снимки полнолуния, или Голубой Луны. Суперлуние, которое можно было наблюдать в ночь с 29 августа, вызвало ажиотаж среди астрофотографов и фотографов-любителей. И просто среди тех, кто любит наблюдать за ночным небом. Эффектные снимки Аммун опубликовал в своем Instagram.

Аммун написал, что Голубая Луна в августе особенная, потому что это единственный раз, когда спутник Земли подходит к нашей планете настолько близко и является настолько ярким.

Голубая Луна

"Конечно, она не голубая. Если вы и видите снимки в голубой гамме, это значит, что ей придали такой оттенок. Свои снимки я сохранил, как есть и просто повысил контрастность", — пояснил астрофотограф. Он отметил, что выделил Сатурн, который также можно было наблюдать близко к Луне.

Без специального оборудования Сатурн выглядит, как блеклая звезда. Аммун рассказал, что снимок сделал 29 августа 2023 года. И напомнил, что полнолуние начинается за день до фактической полной Луны и заканчивается днем позже. Так что сделать эффектные снимки можно на протяжении трех дней.

Подобное зрелище мы увидим еще 14 лет. Суперлуние происходят, когда Луна проходит через перигей или точку, которая приближает ее к Земле на эллиптической орбите. Из-за этого она выглядит примерно на 14 процентов больше по сравнению с тем, когда она находится в самой дальней точке, сияет ярче. Короче говоря, суперлуние – это полнолуние. Но оно больше и ярче, чем обычное полнолуние.

Суперлуние в Стамбуле

Несмотря на описание, Луна на самом деле не становится голубой — термин "голубая луна" просто относится к тому моменту, когда мы видим полнолуние дважды в месяц, а 1 августа можно было наблюдать Осетровую Луну.

Это происходит потому, что лунные циклы немного короче — 29,5 дня, чем календарные месяцы, которые длятся 30 или 31 день, поэтому одно полнолуние может происходить в начале месяца, а другое — в конце.

Предыдущая Голубая Луна была в декабре 2009 года, а следующая будет в январе и марте 2037 года.

Истоки английского выражения "однажды на голубой луне", которое сегодня понимают как нечто очень редкое, уходят корнями в сотни лет.

В елизаветинские времена фразу "он утверждал, что Луна голубая" можно было сказать о человеке, делающем диковинные или явно абсурдные заявления.

Однако при определенных обстоятельствах Луна может стать голубой. Например, это произошло после извержения Кракатау в Индонезии в 1883 году.

По данным журнала Sky & Telescope, пыль от этого извержения "окрасила закаты в зеленый", а Луну сделала синей по всему миру. И этот эффект сохранялся на протяжении двух лет".

То же самое произошло после огненной бури Чинчага в 1950-х годах, огромного пожара, который поглотил северные леса Канады.

На что влияет Голубая Луна

В этом году полнолуние и суперлуние совпало с индуистским фестивалем Ракша Бандхан или Ракхи, который отмечает связь между братьями и сестрами. Сестры традиционно повязывают ракхи, или хлопковый браслет, на запястье своего брата, а те в ответ дарят подарок.

Также оно пришлось на месяц Элул по еврейскому календарю, время поиска и предоставления прощения другим, а также начала и окончания писем с пожеланиями получателю хорошего года.

"Как обычно, в честь полнолуния поощряется ношение соответствующих праздничных небесных одеяний. Берегите своих братьев и сестер, отпустите обиды и желаем вам хорошего года!" — говорится в сообщении НАСА.

Но также усиливается гравитационное притяжение, что приводит к увеличению приливов. Это может усугубить наводнение в прибрежных районах из-за урагана Идалия, проносящегося по Флориде.

Какие еще названия носят полнолуния?

Так, Осетровой Луну в августовское полнолуние прозвали потому что в это время ловили больше рыбы Великих озерах Северной Америки.

Другим месяцам года соответствуют разные прозвища: так, в январе всходит Волчья Луна, в феврале — Снежная Луна и так далее.

Названия полнолуний исторически использовались для отслеживания времен года и поэтому тесно связаны с природой.

Названия полнолуний по месяцам:

Январь: Волчья Луна, потому что в это время волков слышно чаще.

Февраль: Снежная Луна совпадает с сильными снегопадами.

Март: Червячная Луна, поскольку Солнце все больше нагревает почву, и дождевые черви становятся активными.

Апрель: Розовая Луна, потому что начинали просыпаться и цвести первые растения: флоксы шиловидные и розовый мох.

Май: Цветочная Луна из-за обилия цветов.

Июнь: Клубничная Луна, потому что она появлялась, когда собирали первый урожай клубники.

Июль: Оленья Луна, когда она всходила, у самцов оленей рога были в стадии полного роста.

Август: Осетровая Луна из-за большого количества рыбы и обильной рыбалки.

Сентябрь: Кукурузная Луна, потому что это было время сбора урожая кукурузы.

Октябрь: Луна Охотника, потому что наступало время охоты и подготовки к зиме.

Ноябрь: Бобровая луна, потому что это было время установки ловушек для бобров.

Декабрь: Холодная Луна, потому что ночи в это время года самые длинные.

Ранее Фокус писал о том, чего ожидать от самого яркого суперлуния этого года.