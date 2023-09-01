Самая модная обувь осени 2023. Главные тренды сезона

Сегодня официально наступила осень 2023, а значит — время для новой обуви на сезон. Рассказываем о самых актуальных тенденциях от ведущих модных домов мира.

Related video

Создается впечатление, что все проснулись однажды утром и, почему-то выбрали насилие над собой в течение всего холодного сезона. Ведь иногда бывает трудно простому обывателю не воспринять некторые нишевые тенденции как атаку на личные границы, и вообще, разобраться, что модно, а что было создано для презентации.

STELLA MCCARTNEY осень 2023

Впрочем, многие давно изыскали варианты побега из модных оков, выбрав для себя нечто максимально удобное. Прошлым летом (и позапрошлым) таким "окном для побега" можно считать кеды Adidas Samba. Теперь это кеды Onitsuka Tiger.

Кеды Onitsuka Tiger

Но осенью 2023, к счастью, не будет наблюдаться преобладания одного модного тренда над остальными. Хотя главные тенденции обуви осени 2023 года ориентированы на комфорт, они все же не представлены в простой упаковке привычных it-кроссовок.

LOEWE осень 2023

Если раньше вам казалось, что танкетка была недооцененной моделью, вам будет приятно узнать, что этот силуэт возвращается. Так, модный дом Ferragamo представил скульптурный вариант танкеток, похожих на арочные статуи из лакированной кожи. Что касается обуви, которая остается ближе к земле, по крайней мере одна модель JW Anderson шествовала по подиуму в носках (и без брюк). Похожий образ был замечен у Burberry и Stella McCartney: модели сменили брюки на высокие ботинки с напуском. А продолжением вирусной модели Loewe на каблуке-розе, похоже, стали кожаные брючные ботинки, в которых присутствуют все детали классического дизайна брюк с пятью карманами, за исключением подошвы. В целом, кроссовок было не так много.

Фокус собрал шесть главных тенденций обуви осени 2023 года.

Тенденции обуви осени 2023: обувь на танкетке

Обувь на танкетке уже много лет теряет популярность — возможно, потому, что она напоминает людям пробковые туфли, которые стали популярными в середине нулевых благодаря Jersey Shore. Однако туфли на танкетке, которые украшали подиумы осени 2023 года, не были похожи ни на что, что вы могли увидеть в пропитанном пивом общежитии примерно в 2008 году.

Dior осень 2023

Туфли на танкетке Vidya от Ferragamo сочетают в себе сексуальную привлекательность классических туфель высокой высоты и дизайн с двумя пряжками в стиле модной модели Мэри Джейн. Гладкие туфли на танкетке с открытым носком от Марьям Насир Заде сейчас выглядят круто, но к октябрю они станут еще круче, когда девушки из центра города неизбежно найдут способы носить их с чулками. Словом, танкетка вернулась в наши жизни обновленной и очень эффектной.

Тенденции обуви осени 2023: обувь, похожая на носки, а также носки в буквальном смысле слова

Быть представителем нового поколения — значит иметь много пар гетр. Этот неожиданный аксессуар стал визитной карточкой среди тех, кто хочет документировать свои наряды в TikTok, и вы увидите как много таких вещей, прогуливаются по главным модным столицам мира.

BOTTEGA VENETA осень 2023

Дизайнеры приняли это к сведению, некоторые в буквальном смысле — Сэнди Лян добавила их к своими фирменным балеткам с квадратным носком, которые были распроданы еще до официального старта продаж, — а некоторые более креативно с акцентом на импрессионизм, как, например, Матье Блази, который сделал пару кожаных ботинок на плоской подошве для осенней коллекции Bottega Veneta 2023, которые выглядели как вязаные носки. JW Anderson сделал еще один шаг вперед, отправив некоторых моделей на подиум в настоящих носках. Очевидно, что уютный вид максимально актуален этой осенью.

Тенденции обуви осени 2023: приподнятые тапочки-кролики

BURBERRY осень-зима 2023

Возможно, пара пушистых тапочек — ваша любимая обувь для отдыха, и теперь вы можете носить их вне дома. На Неделях моды в прошлом сезоне овчину можно было увидеть как на туфлях, так и на плечах.

BURBERRY осень-зима 2023

Пушистый материал уже давно используется в обуви, но новые его варианты кажутся более неожиданными. Так, можно было видеть, как короткая шерсть высыпается из-под шлепанцев на высоком каблуке и туфель с конским хвостиком, окутывает ноги роскошным облаком пуха или полностью закрывает сабо и ботинки, добавляя текстуры образам с более объемными платьями.

Тенденции обуви осени 2023: высокие ботинки с напуском вместо брюк

В наши дни лучший способ носить брюки – это вообще их не носить. По крайней мере, не в традиционном смысле. Loewe предлагает вам рассмотреть возможность использования кожаных брючных ботинок до колена в качестве альтернативы джинсам: совокупность складок кожи из овечьей кожи имитирует объемный джинсовый напуск великолепных винтажных Levi’s.

STELLA MCCARTNEY осень 2023

Точно так же модели Y/Project сменили брюки на длинные ботинки с напуском, которые издалека напоминают джинсы, а у Stella McCartney длинные топы в стиле регби сочетались с еще более длинными ботинками выше колена. Если вы хотите продлить срок службы вашей микро-мини-юбки в холодный месяц, эти ботинки обеспечат защиту без ущерба для личного стиля.

Тенденции обуви осени 2023: ярко-красный цвет

Красное шелковое вечернее платье Одри Хепберн длиной до пола в фильме "Смешная мордашка". Малиновое платье Джулии Робертс с открытыми плечами в фильме "Красотка". Блестящий рубиновый ансамбль Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок". В течение многих лет красные платья были в центре внимания. И хотя этот цвет как никогда актуален, теперь каждый хочет носить его на ногах.

STELLA MCCARTNEY осень 2023

В Tory Burch модели были с ног до головы одеты в красное, чулки в сетку и красные платья на пуговицах, дополненные красными туфлями на каблуках. В Prada красные туфли были крутой вишенкой поверх нейтрального образа. Красная обувь — это, по сути, завершающий элемент сексуального образа, который никогда вас не подведет, как и ваш любимый тюбик ярко-красной помады.

Тенденции обуви осени 2023: прогулка по прихоти

LOEWE осень 2023

Конечно, на подиум просачиваются вневременные предметы гардероба, но есть еще множество брендов, которые доставляют массу удовольствия, особенно когда речь идет об обуви.

LOEWE осень 2023

Никто не смеется больше, чем Джонатан Андерсон, чьи комические туфли на каблуках, сделанные из настоящих латексных шариков, наконец-то можно купить в магазинах. В Chanel Виржини Виар представила причудливые ботинки в сеточку с лакированными деталями и бантом, и они быстро стали такими же коллекционными, как и модные блестящие ботинки 2017 года. Мы не говорим, что этой осенью вам не следует одеваться в тонкие слои роскошных тканей — просто подумайте о том, чтобы добавить немного юмора с помощью обуви, которая придаст образу изюминку.

Ранее Фокус писал о главных модных тенденциях осени 2023.